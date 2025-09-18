아비에무아, 2025 가을 ‘액센츠 캡슐 컬렉션’ 공개

라이프스타일 & 패션 브랜드 아비에무아(Àviemuah)가, 2025 가을 시즌을 맞아 잡화·주얼리로 구성된 ‘액센츠 캡슐 컬렉션(Accents Capsule Collection)’을 선보인다고 18일 밝혔다.

이번 캡슐 컬렉션은 ‘미니멀 그런지(Minimal Grunge)’ 무드를 현대적으로 재해석해, 러프함과 절제된 감각이 공존하는 다채로운 소재와 디테일을 표현한 것이 특징이다. 깊어진 가을의 무드를 닮은 차분한 컬러 팔레트를 바탕으로, 각 소재가 지닌 고유의 빛과 질감을 강조해 독보적인 분위기 연출이 가능하다.

특히 주얼리 라인은 925 스털링 실버 소재를 기본으로, 천연 유황과 가넷, 자개, 백수정 등 다양한 원석을 매치한 유니크한 디자인이 돋보인다. 자연이 빚어낸 원석의 질감과 빛을 그대로 살리는 동시에 브랜드만의 감각적인 터치를 입힌, 오직 아비에무아에서만 만날 수 있는 특별한 작품이다.

아비에무아 2025 액센츠 캡슐 컬렉션

주요 제품으로는 움직일 때마다 천연 백수정의 투명한 광채를 오롯이 경험할 수 있는 ‘크리스탈 쿼츠 네크리스’, 바다 자개의 빈티지한 컬러감과 천연 그대로의 질감이 매력적인 ‘플럼 나크르 네크리스’, ‘바톤 나크르 네크리스’가 있으며, 텍스처의 변주를 통해 좌우를 바꾸어 착용할 수 있는 ‘웨이브 미러 이어링’, ‘플로우 카빙 이어링’ 등도 이번 시즌을 대표한다.

여기에 ‘레드 포인트 스틱 네크리스’와 ‘레드 스레드 이어 클립’에는 부드러운 섬유의 촉감을 살린 밀키코튼 레드 뜨개실 포인트가 더해져 눈길을 끈다. 실버와 붉은 섬유가 만들어내는 텍스처의 이질적인 조화로움이 독특한 매력을 발산한다. 이 외에도 오일을 머금은 듯한 투톤 가죽의 ‘라운드 엣지 카드 홀더’와 오링 디테일의 ‘댕글 링’ 등 다양한 제품들을 만나볼 수 있다.

아비에무아 브랜드 관계자는 “이번 ‘액센츠 캡슐 컬렉션’은 다양한 원석과 소재의 개성을 담아, 일상 속에서 누구나 자신만의 자유로움과 세련미를 보여줄 수 있다”며, “평범한 데일리 룩에도 아비에무아의 주얼리를 더하는 순간, 마치 나만의 이야기를 지닌 듯 특별한 스타일을 완성할 수 있을 것”이라고 말했다.