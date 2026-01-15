교원그룹 랜섬웨어 조사 5일째…"현재까지 파악된 내용 없어"

교원그룹은 지난 10일 오전 8시경 발생한 랜섬웨어 공격과 관련해 현재 관계 기관 및 복수의 보안 전문기관과 협력해 고객정보 유출 여부 등에 대한 조사를 진행하고 있다고 15일 밝혔다. 현재까지 정확한 피해 규모는 파악되지 않았다.

다만 교원그룹이 한국인터넷진흥원(KISA)에 제출한 고객정보 유출 우려가 있는 고객 정보는 554만명으로 파악된다.

아울러 교원그룹 계열사 중 교원투어와 교원위즈가 운영하는 위즈아일랜드, 프랜시스파커는 이번 사고와 관련한 랜섬웨어 침해 및 데이터 유출 정황이 없는 것으로 확인됐다. 해당 기업들은 랜섬웨어 침해 정황이 있는 서버와 물리적·구조적으로 분리된 환경에서 데이터베이스(DB)를 운용하고 있다.

교원그룹은 "당사는 KISA 신고 대상에 이같은 계열사를 포함한 것은 고객을 최우선으로 하는 투명하고 신속한 대응 원칙에 따라 보다 정확한 사실 확인 절차를 진행하기 위한 조치"라며 "교원그룹은 현재 조사 단계에 있는 사안의 특성을 감안해 확인되지 않은 내용에 대한 언급은 지양하고 있다. 확인된 사실에 한해 안내드릴 것"이라고 밝혔다.