토스증권 '또' 미국 주식 거래 오류

토스증권의 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 미국 주식 거래 오류가 또 발생했다.

14일 밤 11시 37분부터 약 17분간 미국 증시 정규장 개장 이후 토스증권 MTS 홈 화면서 종목 정보와 잔고 조회가 제대로 되지 않거나, 매도 주문이 제대로 이뤄지지 않는 오류가 있었다.

토스증권 측은 "인프라 작업 과정에서 일시적인 영향이 있었다"며 "추후 유사 현상이 재발하지 않도록 시스템 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

토스증권 로고

올 들어 토스증권 MTS의 미국 주식 거래 오류는 이번이 두 번째다. 지난 2일에도 미국 주식 거래 브로커 연계 과정에서 주문 접수 및 체결이 일시적으로 이뤄지지 않았다.