블록체인 기업 월렛원, ‘헥토월렛원’으로 새출발

블록체인 지갑 인프라 전문 기업 월렛원은 최근 임시 주주총회를 열어 사명을 ‘헥토월렛원’으로 변경하고 최정록 대표를 신규 선임했다고 15일 밝혔다.

최정록 대표는 헥토파이낸셜 기획본부장과 헥토월렛원 대표를 겸임한다. 금융권에서 경력을 쌓은 최 대표는 헥토이노베이션에 합류했다. 이후 블록체인 사업 자회사 대표를 맡았다.

올해 최 대표는 헥토그룹 플랫폼 등 기존 사업에 월렛원 디지털자산 지갑을 도입하고 헥토파이낸셜의 결제 서비스를 지갑과 연동시켜 고도화할 계획이다.

헥토월렛원 로고

최정록 헥토월렛원 신임 대표이사는 “헥토월렛원은 지금까지 쌓아온 지갑 인프라 역량에 계열사간 시너지를 더해 지갑과 결제, 인증을 아우르는 블록체인 인프라 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.