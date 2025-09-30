헥토파이낸셜 "스테이블코인 지갑으로 새로운 금융인프라 구축"

헥토파이낸셜이 인수한 월렛원과 기업 간 기업, 기업 간 고객을 대상으로 한 스테이블코인 지갑을 서비스해 새로운 금융 인프라를 구축할 계획이다.

30일 서울 서초구 코엑스에서 열린 '에이아이 페스타(AI Festa) 2025'에 참석한 헥토파이낸셜·월렛원은 블록체인 기반 스테이블코인 지갑 솔루션 '옥텟'을 소개했다.

옥텟은 스테이블코인이나 가상자산·대체불가토큰(NFT) 보관과 결제 등을 지원하는 API다. 향후에는 가상자산 거래 등과 같은 결제 데이터를 인공지능(AI)도 결합할 예쩡이다.

30일 서울 서초구 코엑스에서 열린 'AI FESTA 2025'에 참석한 헥토파이낸셜 부스.

이날 부스에 참석한 월렛원 권은경 프로덕트 리드는 "스테이블코인 지갑의 경우 보안이 굉장히 중요하다"며 "옥텟의 경우 보안 키를 3분의 2로 분할해 관리한다"고 말했다. 권 리드는 이어 "암호화된 키를 하나는 고객이 하나는 월렛원 서버에서 관리해 한 개의 키가 탈취되도 거래를 할 수 없게 한다"고 덧붙였다.