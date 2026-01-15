BNK금융 이사회, 주요 주주 간담회…"지배구조 혁신의 시발점될 것"

BNK금융지주 이사회는 15일 주요 주주와 간담회를 개최하고 지배구조 개선에 대해 논의했다고 밝혔다.

최근 금융감독원이 그룹 CEO 승계 과정에서 제기한 우려에 대한 이사회·주주 간 소통의 자리를 가진 것.

주요 주주는 ▲사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 공식 도입 ▲회사 홈페이지를 통한 사외이사 후보 공개 추천 접수 등이 집중적으로 논의했다.

BNK금융지주 전경.

또한 금융당국의 지배구조 개선 TF에서 다양한 개선 방안이 도출될 예정인 만큼, 이를 최우선적으로 수용하여 BNK금융의 지배구조를 선진화해 나가자는데 뜻을 같이 했다.

BNK금융지주는 이번 간담회에서 논의된 지배구조 개선 방향을 회사 홈페이지에 공개하고, 실효성 있는 이행을 위해 오는 30일까지 홈페이지에서 사외이사 후보 추천을 접수하며 선임 과정의 공정성을 강화할 방침이다.

공개 추천된 사외이사 후보자는 임원후보추천위원회에서 주주 의사를 존중하여 전문성과 독립성 심사를 거친 후 정식주주총회 안건 상정 후보자로 최종 결정하고 이를 투명하게 공시할 예정이다.

BNK금융지주 관계자는 “이번 주주간담회는 이사회가 주주와 함께 지배구조 개선을 위한 다각도의 논의를 진행했다는 점에서 BNK금융의 주주 가치 최우선 의지 표명”이며, “논의된 내용과 더불어 향후 가시화될 지배구조 개선 TF의 개선안 도입에 앞장서 지배구조 혁신의 시발점이 되겠다”고 의지를 피력했다.