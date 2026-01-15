티맵-메르세데스벤츠, AI·모빌리티 협력 강화

티맵모빌리티는 메르세데스 벤츠 그룹과 인공지능(AI)과 모빌리티 기반 협력을 강화한다고 15일 밝혔다.

티맵모빌리티를 비롯한 SK그룹 주요 경영진은 이날 서울 을지로 SKT 타워에서 미래 모빌리티 분야 협력 강화를 위한 전략적 파트너십을 논의했다.

이번 논의엔 요르그 부르저 메르세데스 벤츠 그룹AG 이사회 멤버이자 최고기술책임자(CTO)와 메르세데스 벤츠 코리아 주요 경영진이 참석했다. SK그룹에선 SK스퀘어와 티맵모빌리티, SK하이닉스, SK온 등 경영진이 참석했다.

양측은 SK그룹이 보유한 인공지능(AI), 모빌리티, 배터리, 반도체, 에너지 등 핵심 사업 역량과 메르세데스 벤츠의 차량 및 소프트웨어 기술을 결합해 모빌리티 전반에서 협력을 확대하는 방안을 논의했다.

15일 서울 중구 을지로 SKT타워에서 SK그룹과 메르세데스 벤츠 그룹의 주요 경영진이 미래 모빌리티 분야 협력 강화를 위한 전략적 파트너십을 논의했다. (사진=티맵모빌리티)

특히 모빌리티 시장에서 소프트웨어 중심 자동차(SDV)가 핵심 과제로 부상한 가운데, 티맵모빌리티와 메르세데스 벤츠는 AI 기술과 모빌리티 자산을 기반으로 협력을 강화하기로 했다.

양사는 차량과 지도, AI, 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 연계한 SDV 전략 고도화를 공동으로 추진한다.

메르세데스 벤츠는 AI 중심의 SDV 전략을 가속화하고, 티맵모빌리티는 이동, 교통 데이터와 AI 기술을 기반으로 AI 모빌리티 서비스 경쟁력 강화를 모색한다.

티맵모빌리티는 2021년 메르세데스 벤츠 차량에 실시간 교통정보 제공을 시작한 이후, 지난해 3세대 엠비유엑스(MBUX) 인포테인먼트 시스템에 차량용 내비게이션 서비스 티맵 오토(TMAP AUTO)를 탑재하며 협력 범위를 확대해 왔다.

티맵 오토 탑재 이후 메르세데스 벤츠 코리아 소비자의 순정 내비게이션 사용률이 상승했다고 회사는 설명했다.

이재환 티맵모빌리티 대표는 “티맵모빌리티는 데이터와 AI를 바탕으로 메르세데스 벤츠와 함께 SDV를 포함한 글로벌 모빌리티 혁신을 추진해 나가겠다”고 말했다.