엔씨 ‘리니지 클래식’, 사전 캐릭터 생성 서버 추가 오픈

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)는 ‘리니지 클래식’ 사전 캐릭터 생성 서버를 추가 오픈한다고 15일 밝혔다.

엔씨는 지난 14일 오후 8시 '리니지 클래식' 사전 캐릭터 생성을 시작했으며, 최초 10개 서버와 추가 5개 서버가 모두 조기 마감됐다. 엔씨는 이용자 수요에 맞춰 이날 오후 12시 5개 서버를 증설한다.

이용자는 엔씨 게임 플랫폼 ‘퍼플’에서 ‘리니지 클래식’을 설치한 후 캐릭터를 미리 만들 수 있다.

사전 캐릭터 생성에 참여하면 ▲서버 ▲클래스 ▲성별 ▲능력치 등을 정하고 캐릭터명을 선점할 수 있다. ‘리니지 클래식’ 캐릭터 사전 생성은 서버와 상관없이 계정 당 1회만 가능하다. 캐릭터명은 같은 서버 내에서 중복이 불가능하다.

‘리니지 클래식’은 엔씨가 1998년부터 서비스 중인 ‘리니지’의 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 게임이다. 다음 달 7일 한국과 대만에서 사전 무료 서비스를 시작하며, 이어 같은 달 11일 정식 서비스 예정이다. 월정액 서비스(2만9천700원)로 플레이 가능하다.