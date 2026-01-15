로봇융합연구원, 중소조선연구원과 업무협약

한국로봇융합연구원은 중소조선연구원과 '조선·로봇 산업 발전을 위한 업무협약'을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 조선산업과 로봇기술 융합을 통해 미래 조선·해양 산업의 기술 경쟁력을 강화하고 양 기관 간 지속적인 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

강기원 한국로봇융합연구원장(왼쪽)과 서용석 중소조선연구원장(오른쪽)이 업무협약식 기념 사진을 찍고 있다. (사진=한국로봇융합연구원)

14일 중소조선연구원 본원에서 열린 협약식에는 강기원 한국로봇융합연구원장과 서용석 중소조선연구원 원장을 비롯해 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

양 기관은 ▲조선·로봇 융합 기술 개발 ▲전략사업 및 현장 수요 대응 ▲전문인력 및 기술정보 교류 ▲연구시설 및 장비 활용 ▲조선·로봇 기술 정책자문 및 협력 네트워크 구축 등 분야에서 상호 협력할 계획이다.

서용석 중소조선연구원장은 "최근 급변하는 산업 환경 속에서는 기술 간 경계를 허무는 유기적인 협력이 필수적"이라며 "조선 분야 자동화와 혁신을 위해 양 기관이 긴밀히 공조해 나갈 것"이라고 말했다.

강기원 한국로봇융합연구원장은 "조선산업과 로봇기술의 융합은 생산성 향상과 작업 안전성 확보를 위한 핵심 과제"라며 "조선·해양 분야 특화 로봇 및 AI 기반 자동화 기술 개발을 통해 국내 조선산업 경쟁력 강화에 적극 기여하겠다"라고 밝혔다.