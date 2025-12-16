로봇융합연구원, 섬유기계융합연구원과 제조 AX혁신 맞손

한국로봇융합연구원(KIRO)은 한국섬유기계융합연구원(KOTMI)과 'AI·로봇 융합 기반의 제조 AI전환(AX) 혁신을 위한 상호 업무협력 협약(MOU)'을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 연구역량과 인프라를 연계해 AI·로봇 융합 제조기술 개발을 공동으로 추진하고, 정부·지자체·산업체와의 연계를 통해 공동연구과제 발굴 및 사업화 가능 과제의 추진 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

강기원 한국로봇융합연구원 원장(왼쪽)과 성하경 한국섬유기계융합연구원 원장(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=한국로봇융합연구원)

양 기관은 협약을 통해 ▲AI·로봇 융합 제조 AX혁신 기술개발 협력 ▲정부·지자체·산업체 연계 공동연구과제 발굴 및 공동 추진 ▲전문인력·기술·시험장비·정보의 상호교류 ▲기술세미나·포럼 등 산·학·연 네트워크 공동 운영 등에 협력할 계획이다.

제조현장 고도화 수요가 급증하는 가운데, AI·로봇 융합 제조기술과 지역의 주력산업 공정 분야의 전문성이 결합될 경우 공정 지능화, 품질 고도화, 생산성 향상 등 실질적 성과로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.

강기원 한국로봇융합연구원 원장은 "로봇 기술과 제조 공정 노하우를 결합해 제조 AX 기술이 실제 산업 현장으로 확산될 수 있도록 협력 모델을 구체화하고, 지역과 산업이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.