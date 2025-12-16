로봇융합연구원, 섬유기계융합연구원과 제조 AX혁신 맞손

AI·로봇 융합 제조기술 개발·사업화 기반 마련

디지털경제입력 :2025/12/16 23:13

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국로봇융합연구원(KIRO)은 한국섬유기계융합연구원(KOTMI)과 'AI·로봇 융합 기반의 제조 AI전환(AX) 혁신을 위한 상호 업무협력 협약(MOU)'을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 연구역량과 인프라를 연계해 AI·로봇 융합 제조기술 개발을 공동으로 추진하고, 정부·지자체·산업체와의 연계를 통해 공동연구과제 발굴 및 사업화 가능 과제의 추진 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

강기원 한국로봇융합연구원 원장(왼쪽)과 성하경 한국섬유기계융합연구원 원장(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=한국로봇융합연구원)

양 기관은 협약을 통해 ▲AI·로봇 융합 제조 AX혁신 기술개발 협력 ▲정부·지자체·산업체 연계 공동연구과제 발굴 및 공동 추진 ▲전문인력·기술·시험장비·정보의 상호교류 ▲기술세미나·포럼 등 산·학·연 네트워크 공동 운영 등에 협력할 계획이다.

관련기사

제조현장 고도화 수요가 급증하는 가운데, AI·로봇 융합 제조기술과 지역의 주력산업 공정 분야의 전문성이 결합될 경우 공정 지능화, 품질 고도화, 생산성 향상 등 실질적 성과로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.

강기원 한국로봇융합연구원 원장은 "로봇 기술과 제조 공정 노하우를 결합해 제조 AX 기술이 실제 산업 현장으로 확산될 수 있도록 협력 모델을 구체화하고, 지역과 산업이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한국로봇융합연구원 한국섬유기계융합연구원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

박윤영 KT 차기 대표 과제는

'국정 생중계' 시대, 언론은 어떻게 보도해야 할까

EU, 2035년 내연차 퇴출 기조 흔들…규제 완화 검토

김범석 없는 쿠팡 청문회 D-1...반쪽짜리 되나

ZDNet Power Center