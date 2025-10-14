강기원 제5대 한국로봇융합연구원장 취임

로봇·AI 시대 국가 경쟁력 강화 계획

디지털경제입력 :2025/10/14 22:55

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국로봇융합연구원(KIRO)은 14일 강기원 제5대 원장 취임식을 개최했다고 밝혔다.

강 원장은 취임사에서 로봇과 인공지능을 미래 국가 경쟁력 확보의 핵심 산업으로 규정하며, KIRO를 국가 로봇 연구 컨트롤 타워이자 로봇산업 중심 연구기관으로 도약시키겠다는 비전을 제시했다.

강기원 제5대 한국로봇융합연구원장 취임식 (사진=한국로봇융합연구원)

이를 위해 ▲기관 미래전략 수립 ▲국가 로봇 연구개발 씽크탱크 위상 확립 ▲핵심기술 국산화와 기업 맞춤형 지원 확대 ▲정부·지자체·산업계와의 협력·지원 강화 ▲경영성과 분석을 통한 혁신방안 마련 ▲소통·신뢰·화합에 기반한 조직문화 구축 등을 중점 추진 과제로 제시했다.

특히 강 원장은 "연구원 발전은 구성원들이 함께 노력해야 가능하다"며 "모두가 자긍심을 갖고 함께 성장하는 최고의 로봇 연구기관을 만들어가자"고 당부했다.

관련기사

강 원장은 성균관대학교에서 전기공학으로 박사학위를 취득한 후 한국산업기술기획평가원(KEIT)에 합류해 초대 로봇평가팀장, 로봇PD팀장, 기획조정실장, 혁신성장본부장 등을 역임했다. 국가 로봇사업 정책수립, 기획·평가와 기반조성에 참여했다.

KIRO는 기관장 취임을 계기로 산·학·연·관 협력을 확대하고, 로봇과 AI 융합을 통한 국가 전략산업 연구를 강화할 계획이다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한국로봇융합연구원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'반도체 훈풍' 맞은 삼성전자, 4분기도 수익 성장 예고

국정자원 화재 책임 두고 여야 충돌

MBK 홈플러스 먹튀 논란…"죄송"·"내 소관 아냐" 국감 메아리

문재수 홈앤쇼핑 대표, 출장비 부풀리기 의혹..."해외출장 8회에 7억원"

ZDNet Power Center