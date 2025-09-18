로봇융합연구원 신임 원장에 강기원 KEIT 본부장

한국로봇융합연구원 제5대 원장에 한국산업기술평가관리원(KEIT) 융합기반산업본부 본부장을 지낸 강기원 본부장이 선임됐다.

강 신임 원장은 그동안 KEIT에서 산업 간 융합기술 개발과 이를 뒷받침하는 연구·정책 기획 업무를 총괄하며 경험을 쌓아왔다.

강기원 KEIT 본부장 (사진=KEIT)

다양한 산업 분야의 기술이 결합되는 융합 기반 산업을 지원하고 관리하는 역할을 맡으면서, 국내 기술혁신 현장을 가까이에서 지켜본 인물로 평가된다.

이번 선임을 통해 한국로봇융합연구원은 로봇 기술을 중심으로 인공지능, 센서, 자동화 등 다양한 신기술을 아우르는 융합 연구에 한층 더 힘을 실을 것으로 기대된다.

관련기사

강 원장은 앞으로 로봇융합 분야의 전략적 육성을 최우선 과제로 삼고, 산업과 학계, 연구기관을 연결하는 협력 생태계를 강화하는 데 주력할 전망이다.

또한 연구성과가 단순히 기술 개발에 머무르지 않고 산업 현장에 실제로 적용될 수 있도록 상용화와 제도 개선에도 관심을 기울일 것으로 보인다.