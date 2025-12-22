로봇융합연구원, 섬유개발연과 연구개발 협력

한국로봇융합연구원(KIRO)은 지난 18일 본원 대회의실에서 한국섬유개발연구원(KTDI)과 '로봇–섬유 융합 산업 발전을 위한 상호 업무협력 협약(MOU)'을 체결했다고 22일 밝혔다.

협약은 전통 섬유산업과 첨단 로봇기술을 융합해 새로운 산업 영역을 창출하고, 양 기관 기술·인력 교류를 기반으로 혁신적인 연구·개발을 촉진하기 위해 마련됐다.

한국로봇융합연구원-한국섬유개발연구원 업무협약식 (사진=한국로봇융합연구원)

양 기관은 ▲극한환경 대응 로봇 보호기술 공동 개발 ▲로봇-섬유 융합 분야 기술개발 및 성능평가·실증 기반 연계 협력 ▲전문인력·기술·시험장비·정보 상호 교류 ▲기술세미나·포럼 등 산·학·연 협력 네트워크 공동 운영 ▲공동 기획·표준·인증 체계 구축 및 사업화 추진 등 분야에서 협력을 강화할 계획이다.

향후 로봇 플랫폼 기술과 고기능성 섬유 소재를 융합한 차세대 웨어러블 로봇 개발이나 재난·안전 분야 로봇 외피 개발, 휴머노이드 로봇 맞춤형 외피 및 보호기술 등 실질적 연구 협력 과제들이 발굴될 것으로 기대된다.

김성만 한국섬유개발연구원장은 "섬유산업은 최근 고기능·고신뢰성이 요구되는 첨단 산업으로 영역이 확장되고 있다"며 "섬유-로봇 융합 분야에서 현장 적용 기술 구현과 실증 등으로 이어지는 협력을 기대한다"고 말했다.

강기원 한국로봇융합연구원장은 "섬유 산업은 로봇 경량화와 신체 밀착형 기술 구현에 필수적인 역할을 한다"며 "양 기관 연구 역량과 인프라를 기반으로 로봇-섬유 융합 분야에서 실질적인 협력 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.