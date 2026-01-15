美 재무부 "원·달러 환율, 한국 펀더멘털과 부합하지 않아"…1465.0원으로 거래 시작

스콧 베센트 미국 재무부 장관이 달러화 대비 원화 가치 약세가 한국 경제 펀더멘털과 맞지 않다는 이례적인 구두 개입이 이뤄지면서, 원·달러 환율이 하락 출발했다.
15일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.5원 내린 1465.0원으로 거래를 시작했다.
미국 재무부는 14일(현지시간) 보도자료를 통해 베센트 장관이 12일 미국 워싱턴DC에서 열린 G7 핵심광물 재무장관회의서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 만나 "한국의 강력한 경제 펀더멘털과는 부합하지 않는다"며 "외환시장에서의 과도한 변동성은 바람직하지 않다"고 말했다.
베센트 장관은 "미국 경제를 뒷받침하는 핵심 산업 분야에서의 한국의 강력한 경제 성과가 한국을 아시아에서 미국의 핵심적인 파트너로 만든다"고 부연했다.
관련기사
- 조각투자 유통 예비인가, 금융위 정례회의 안건서 빠져2026.01.15
- 발빠르게 생성형AI 챗봇 개발한 SBI저축은행2026.01.14
- 코스피, 4700도 뚫었다…원·달러 환율은 1480원 턱밑2026.01.14
- "우리도 자본시장 강자"…銀, 딜링룸 전경 불꽃경쟁2026.01.14
미국 재무장관의 발언이 공개되면서 원·달러 환율은 야간 시장서 큰 폭 하락했다. 이날 새벽 2시 원·달러 환율은 주간 거래 종가 대비 9.7원 내린 1464.0원으로 거래를 마감했다.
한편, 이날 한국은행 금융통화위원회서 기준금리 향방이 결정된다. 환율 변동성 때문에 기준금리 동결이 유력한 가운데, 이창용 총재의 환율 관련 멘트가 주목된다.