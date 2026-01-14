이글루, 보안 SIEM·SOAR 특허 획득..."자동 SOC 구현 가속"

AI 기반 보안 운영·분석 플랫폼 기업 이글루코퍼레이션(대표 이득춘)은 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)와 보안 운영·위협 대응 자동화(SOAR) 관련 특허를 각 1건씩 취득했다고 14일 밝혔다. 이글루코퍼레이션은 이를 토대로 자율형 보안운영센터(Autonomous SOC) 핵심 요소인 기술·프로세스·인력 강화에 박차를 가할 전략이다.

이번에 취득한 두 건의 특허는 데이터 처리 안정성과 위협 대응 유연성을 동시에 확보해 보안 운영 효율을 높이는 데 중점을 두고 있다. 먼저 ‘대용량 데이터 실시간 필터링을 통한 과부하 방지 자가 보호 방법’ 특허는 대용량 데이터에 대한 위협 탐지 프로세스를 실시간으로 제어, 데이터 폭증 상황에서도 지연 없는 시스템의 효율성을 제공한다.

함께 등록한 ‘도메인 특화 언어(DSL)와 스크립트를 이용한 유연한 네트워크 차단 방법’은 별도의 재컴파일이나 중단 없이 DSL 수정만으로 즉각적인 보안 정책 변경을 가능하게 함으로써, 고도화된 위협에 대한 대응 유연성을 극대화한다.

관련기사

김은중 사업총괄 부사장.

한편, 이글루코퍼레이션은 Autonomous SOC 강화 및 구현에 매진한다. 이글루코퍼레이션은 Autonomous SOC의 핵심 요소인 기술·프로세스·인력 강화에 속도를 내며, 공공·민간을 아우르는 조직의 안정적인 Autonomous SOC 구현을 지원할 전략이다. 이를 통해 국가 망 보안체계(N2SF)와 제로 트러스트, 클라우드 및 인공지능 전환(AX) 등 신기술·체계를 포괄하는 보안 전략도 제시할 예정이다.

이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 “2026년은 Autonomous SOC 체계 고도화를 통해 보안의 새로운 기준을 제시하는 데 집중한다"면서 "이번 특허 기술을 발판으로 국가·공공 기관의 N2SF 구축 및 제로 트러스트 구현을 위한 지원 플랫폼 마련에 속도를 내며, 지능화된 보안 체계 확립에 앞장서겠다”고 밝혔다.