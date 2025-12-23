이글루, 주요 CSP 마켓플레이스에 차세대 보안관제 플랫폼 'SPiDER ExD' 등록

이글루코퍼레이션이 클라우드 보안 포트폴리오 확장에 속도를 낸다.

AI 기반 보안 운영·분석 플랫폼 기업 이글루코퍼레이션(대표 이득춘)은 확장형 탐지·대응(XDR) 기반 차세대 보안관제 솔루션 ‘스파이더 이엑스디 온 클라우드(SPiDER ExD on Cloud)’를 네이버클라우드와 엔에이치엔클라우드(NHN Cloud)의 마켓플레이스에 공식 등록했다고 23일 밝혔다.

‘SPiDER ExD on Cloud’는 가시성·확장성·유연성을 갖춘 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태의 차세대 보안관제 플랫폼(SIEM)이다. SIEM(Security Information and Event Management)은 기업·기관의 모든 보안 로그를 한곳에 모아 분석하고, 이상 징후를 잡아내는 ‘보안 관제의 핵심 시스템’이다.

‘SPiDER ExD on Cloud’은 이글루코퍼레이션 고유의 인공지능(AI) 모델을 토대로 이기종 보안 솔루션 및 서비스 간의 유기적인 통합을 실현한 것이 특징이다. 이를 통해 데이터 수집을 다각화하고 위협 데이터 간 연관 관계를 지능적으로 분석하며, 탐지부터 대응에 이르는 보안 워크플로우를 자동화할 수 있다.

특히 AI 기반의 고위험 이벤트 우선순위 분류 및 신속 대응 기능을 통해 보안 담당자의 분석 부담을 줄이고 인력 간 역량 편차를 최소화한다. 'SPiDER ExD' 도입 조직은 급증하는 보안 이벤트를 효율적으로 처리함으로써, 복잡한 위협 환경에서도 보안 공백 없는 안전하고 효율적인 지능형 보안 체계를 구현할 수 있다. 더불어 SPiDER ExD는 최근 조달청으로부터 기술력과 품질을 인정받아 ‘우수조달물품’으로 지정된 바 있다.

한편, 이글루코퍼레이션은 더 많은 민간·금융·공공 조직이 보안 솔루션과 서비스를 클라우드 환경에 유연하게 도입할 수 있도록 지원하고 있다. 현재 ‘SPiDER ExD on Cloud’는 이번에 등록된 네이버클라우드와 NHN Cloud를 비롯해 kt cloud, 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(MS Azure)까지 총 5개 주요 퍼블릭 클라우드 마켓플레이스에서 SaaS 형태로 제공되고 있다.

관련기사

이 밖에도 보안 운영·위협 대응 자동화(SOAR) 솔루션 ‘SPiDER SOAR on Cloud’를 NHN Cloud와 kt cloud에, 보안 특화 AI 에이전트 ‘에어(AiR)’를 kt cloud 마켓플레이스에 각각 등록하며 SaaS 라인업을 확장하고 있다.

이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 “클라우드 전환 중인 조직들이 주요 클라우드 서비스 제공사(CSP) 마켓플레이스를 통해 이글루코퍼레이션의 검증된 보안 솔루션과 서비스를 도입함으로써, IT 환경에 최적화된 강력한 보안 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대한다. 앞으로도 AI와 보안 운영 역량이 집약된 SaaS 라인업을 지속 확장하며, 고객의 안전한 비즈니스 경쟁력 확보를 지원할 계획이다”라고 밝혔다.