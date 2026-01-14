시청자미디어재단, ‘청소년 팩트체크 전국대회’ 참가 학교 모집

시청자미디어재단은 청소년의 허위정보 대응 역량을 키우기 위한 ‘2026년 청소년 팩트체크 전국대회’에 참여할 중고등학교 24곳을 오는 2월20일까지 모집한다고 밝혔다.

참여 희망 학교는 시청자미디어재단 홈페이지 공지사항에서 ‘2026 청소년 팩트체크 전국대회 참가학교 모집 안내’ 신청서를 내려받아 이메일로 접수하면 된다.

사진=시청자미디어재단

대회는 자유학기제, 동아리 등 학교 교육과정과 연계해 한 학기 동안 허위정보 대응 교육을 제공하고, 학생들이 만든 교육 결과물을 평가, 시상하는 프로그램이다.

참가 학생들은 교육 과정에서 팩트체크 활동지와 카드뉴스를 제작해 제출하며, 심사를 거쳐 총 9개 팀이 수상한다.

대상 1팀엔 방송미디어통신위원장상이, 최우수상 2팀, 우수상 2팀, 장려상 4팀엔 시청자미디어재단 이사장상이 수여되며, 수상팀엔 소정의 상금도 지급된다.

최철호 시청자미디어재단 이사장은 “이번 대회가 청소년들이 일상 속에서 쏟아지는 정보를 비판적으로 이해하고 활용하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.