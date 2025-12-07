'미디어윤리 영상 콘텐츠 공모전' 16편 수상작 선정

방송미디어통신위원회와 시청자미디어재단은 6일 오후 경기시청자미디어센터에서 2025 미디어윤리 영상 콘텐츠 공모전 시상식을 열어 8개 부문의 16편 수상작을 선정했다.

올해 두 번째로 열린 공모전은 디지털 성범죄, 사이버폭력, 허위조작 정보 등 미디어 역기능 예방이다.

대상 방미통위원장상을 받은 ▲지킬 때, 열리는 세상(황정민)은 부모님과의 문답 형식을 통해 소통과 실천으로 지키는 미디어윤리를 재치 있게 풀어내 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

일반 부문에서는 ▲가짜 정보, 진짜 피해(방준식)가 최우수상(KBS사장상)을 비롯해 ▲공유하기 전에 5초(최보현 외 1인) ▲윤리를 잃은 미디어에 삭제된 여자(김우민)가 각각 우수상(재단이사장상)을 수상했다.

또 ▲딥페이크, 마냥 즐기시겠습니까?(김수연 외 3인) ▲누가 벌거숭이 임금님인가?(박상철 외 14인) ▲가짜에게 빼앗는 명예(김서유) 등이 장려상(경기시청자미디어센터장상)에 선정됐다.

청소년 부문에서는 ▲도망(서예원)이 최우수상(재단이사장상)을 수상했고 ▲우리 스스로를 지키자(이서인 외 2인) ▲미디어 정보, 진실 신뢰 거짓(김찬우)이 우수상(경기도교육청미디어교육센터장상)을 받았다. ▲빛과 그림자 사이(유가현 외 1인) ▲돌려줘(박하준 외 10인) ▲진짜를 삼킨 가짜(박진용 외 8인)가 장려상(경기시청자미디어센터장)을 각각 차지했다.

올해 새롭게 신설된 AI 활용 부문에서는 ▲당신의 클릭(조문희) ▲5분의 바이러스–가짜 뉴스의 확산 경로(김래은) ▲미디어윤리 슈퍼맨(오민우 외 1인)이 특별상(KT그룹 희망나눔재단 이사장상)을 받았다.

최철호 시청자미디어재단 이사장은 “미디어 윤리는 단순한 규칙을 넘어 사회의 신뢰와 민주주의를 지탱하는 핵심 가치”라며 “이번 공모전을 통해 미디어의 올바른 가치를 재조명하고 건강한 미디어 생태계를 조성하는 데 기여할 수 있기를 바란다”라고 말했다.