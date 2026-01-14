한국춤비평가협회, '2025년 춤비평가상' 수상작-수상자 선정

한국춤비평가협회(회장 이종호)는 전체회의와 정회원 공개 토론을 거쳐 '2025년 춤비평가상' 수상작 및 수상자를 선정했다고 14일 밝혔다.

선정 대상은 지난해 공공 무용단을 제외한 국내 민간단체와 개인의 예술 춤 공연, 춤 관련 주요 활동이다. 시상식은 오는 22일 오후 2시 예술가의집(서울 대학로)에서 '2026 춤계 신년 교례회'와 함께 열린다.

먼저 작품상은 김화숙과 현대무용단 사포 '다시. 간이역에서'가 수상했다. 해당 작품은 음악 서정성과 춤 연출력, 역사적 공간 등을 잘 표현했다는 평가를 받았다.

한국춤비평가협회, 2025년 춤비평가상 선정 발표.

베스트 작품은 ▲고도를 기다리며(함도윤 안무) ▲블랙 다이아몬드(변수민 안무) ▲산왕대신기(문진수 안무) ▲아무도, 아무 것도, 아닌 것이 아닌(이윤정 안무) ▲흐르는(장혜진 안무)이 선정됐다.

작품상과 베스트 작품의 경우 예술적 완성도, 참신성, 공감대, 시의성을 종합적으로 고려했다. 춤 연기상은 무대 탁월성, 개성, 공연 기여도를 기준으로 했다는 것이 협회 측의 설명이다.

또 지난해 춤비평가상에는 작품상 1편과 베스트 작품 5편이 선정됐다. 특별상은 3인이 선정됐다.

한국춤비평가상은 1996년 ‘무용평론가상’으로 시작해 2010년 ‘한국춤비평가상’으로 재정립됐다.

한국춤비평가협회는 한국춤평론가회의 역사성을 계승해 2010년 1월 11일 출범식을 갖고 정식 활동을 시작한 춤 비평·연구자 단체다. 협회는 생산적인 비평 문화 조성을 지향하며 비평과 연구의 통섭, 후진 양성, 포럼 개최, 시상 운영 등을 통해 한국 춤예술 생태계의 공론장을 확장해 왔다. 온라인 매체 ‘춤웹진’을 통해 독자와 소통하고 있다.

해당 협회는 춤비평 심화를 지향하는 취지에서 2021년부터 국내에서 한 해 단위로 발표된 학술·학위 논문 가운데 우수 논저를 선정해 ‘춤비평논저상’을 수여하고 있다. 새해 수상작은 오는 3월 발표할 예정이다.