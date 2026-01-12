경기문화재단 백남준아트센터(관장 박남희)는 제8회 백남준 예술상 수상작가전 ‘조안 조나스: 인간 너머의 세계와 연계한 주말 가족 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.

오는 3월 29일까지 매주 운영하는 이번 프로그램은 국내 미술관에서 최초로 열리는 조안 조나스(Joan Jonas, 1936~, 미국)의 개인전을 보다 깊이 이해하고 체험할 수 있도록 기획되었다. 참여자들은 작품 감상과 가면 창작 워크숍을 통해 작가의 예술적 태도와 작업 방식을 감각적으로 경험하게 된다.

프로그램은 조안 조나스의 예술 세계를 단순한 관람을 넘어 체험적으로 이해할 수 있도록 전시 감상과 창작 워크숍으로 구성했다. 프로그램은 워크북을 활용한 전시 감상 도슨트 프로그램으로 시작하여, 참여자들은 도슨트와 함께 전시를 감상하며 작품 속에 등장하는 ‘인간 너머의 세계’의 다양한 존재와 그 관계를 탐색한다. 눈으로 보고, 손으로 그리고, 감각으로 느끼는 워크북 활동을 통해 작가의 작품 세계를 보다 깊이 이해할 수 있다.

경기문화재단 백남준아트센터, 제8회 백남준 예술상 수상작가전 마련.

프로그램 일환으로 제작된 워크북은 '조안 조나스: 인간 너머의 세계' 전시 기간 동안 관람객이 전시를 보다 깊이 이해하고 감각적으로 경험할 수 있도록 마련되었으며, 전시 기간 내 누구나 자유롭게 활용할 수 있다고 센터 측은 설명했다.

관련기사

이어지는 창작 워크숍에서는 조안 조나스의 작업에서 주요한 모티프로 등장하는 ‘가면’을 주제로, 전시 감상에서 느낀 감각과 생각을 창작물로 표현한다. 각자 가면을 만든 뒤 이야기를 나누는 활동을 통해 참여자들은 감상과 창작을 넘나들며 작가의 예술 세계를 자신만의 방식으로 해석하고 확장할 수 있다.

박남희 백남준아트센터 관장은 “이번 프로그램을 통해 관람객들이 조안 조나스의 예술을 매개로 ‘인간 너머의 세계’를 감각적으로 탐색하고, 전시 경험을 창작으로 확장하는 의미 있는 시간을 갖게 될 것으로 기대한다”고 전했다.