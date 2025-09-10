경기도와 경기문화재단(대표이사 유정주)은 ‘2025 지붕없는 박물관(경기에코뮤지엄) X 숏폼 영상 공모전’을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 공모전은 오늘부터 다음 달 9일까지 진행되며, 2025년 지붕없는 박물관을 소개하는 숏폼 영상을 모집한다. 공모 주제는 ‘지붕없는 박물관의 거점 장소와 지역유산 이야기’ 또는 ‘지붕없는 박물관(경기에코뮤지엄) 소개’다. 누구나 개인 또는 팀 단위로 자유롭게 참여할 수 있다.

영상은 90초 이내의 세로형(9:16) 숏폼 영상으로 제작해야 하며, 브이로그·챌린지·드라마·다큐멘터리·패러디 등 형식은 자유롭다. 제작된 영상은 인스타그램, 틱톡, 유튜브, 페이스북 등 개인 SNS 계정에 업로드한 뒤, 필수 해시태그(#지붕없는박물관 #경기에코뮤지엄 #지붕없는박물관영상공모전 #경기에코뮤지엄영상공모전)와 함께 지원신청서에 영상 링크(URL)를 제출하면 된다.

경기문화재단, 2025 지붕없는 박물관 X 숏폼 영상 공모전 실시.

이번 공모전은 일반부(대학생 포함)와 학생부(초·중·고)로 구분해 총 670만원 규모의 상금과 경품을 시상한다. 일반부는 ▲최우수상 1편(150만원) ▲우수상 2편(각 100만원) ▲장려상 3편(각 50만원) 등 총 6편을 선정해 총 500만원을 수여한다. 학생부는 ▲최우수상 1편(80만원상당 상품) ▲우수상 1편(50만원상당 상품) ▲장려상 2편(20만원상당 상품)으로 총 4편을 선정해 170만원상당의 경품을 제공한다.

관련기사

지붕없는 박물관(경기에코뮤지엄)은 주민 스스로 자신의 삶과 이웃의 이야기를 기록하고, 지역의 문화·생태 자원을 탐색·관리하여 마을 전체를 하나의 박물관으로 연결하는 사업이다. 2016년 시작 이후 10년 동안 경기도 전역에서 확산되어 왔으며, 이번 공모전은 이러한 성과를 시민과 함께 공유하고 미래로 확장하기 위해 마련했다.

경기문화재단 관계자는 “지붕없는 박물관은 주민이 주인공이 되어 일상을 소중한 유산으로 만들어 가는 과정”이라며 “이번 숏폼 영상 공모전을 통해 시민의 시선에서 담긴 지역의 이야기가 더 널리 확산되기를 바란다”고 전했다.