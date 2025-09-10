잡코리아X알바몬, ‘뛰비엔:퇴근런’ 참가자 모집

잡코리아와 알바몬은 tvN과 함께 직장인·알바생의 퇴근 후 응원 캠페인 ‘뛰비엔: 퇴근런’ 공고를 진행한다고 10일 밝혔다.

잡코리아와 알바몬은 이색 공고를 내고 tvN의 브랜드 캠페인 ‘뛰비엔: 퇴근RUN’ 지원자를 단독 사전 모집한다. 총 900명을 선발하며 추후 중간 미션을 통해 100명을 추가 선정한다.

이번 캠페인은 열심히 달려온 ▲직장인 ▲취준생 ▲알바생을 응원하고 이들의 퇴근 후 삶까지 존중하자는 마음에서 기획됐다. 퇴근 후 드라마를 보며 휴식하거나, 러닝으로 땀 흘리는 등 온전한 나만의 시간을 가짐으로써 다시 내일을 위한 동력을 얻을 수 있다는 메시지를 전한다.

(사진=잡코리아)

지원자는 오는 22일까지 잡코리아·알바몬을 통해 단독 모집하며, 당첨자는 24일 발표한다. 선정되면 ‘퇴근팩’을 수령한 뒤 내달 4일부터 30일까지 미션 기간 동안 각자 원하는 날 tvN의 주요 콘텐츠를 시청하거나 뛰비엔 코스를 달리며 비대면 미션을 수행하게 된다. 참가비는 무료다.

잡코리아·알바몬을 통해 지원한 지원자 중 각 1명씩 선발해 ‘칼퇴 장려금’ 100만원을 지급하며, ‘퇴근러너’ 전원에게 러닝 아이템과 소맥잔 세트 등 굿즈가 담긴 ‘퇴근팩: 퇴근 후 힐링 패키지’를 제공한다.

관련기사

패키지에는 잡코리아·알바몬·tvN 협업 ▲키링 ▲뱃지 ▲스티커 등 한정판 굿즈가 포함됐다. 또한 퇴근러너 1천명 포함해 총 3만명에게 티빙 광고형 스탠다드 1개월 구독권을 선물한다.

김여름 잡코리아 통합브랜딩팀 팀장은 “평범한 러닝을 넘어 퇴근 이후의 시간을 건강하게 활용함으로써 내일 다시 일할 용기와 에너지를 충전할 수 있다는 메시지를 담은 ’뛰비엔: 퇴근RUN’ 행사 기획 취지가 잡코리아·알바몬의 브랜드 정체성과 맞닿아 이번 행사에 함께하게 됐다”고 말했다.