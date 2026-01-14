"어서와"·"돌아와"....11번가, '웰컴 쿠폰팩' 쏜다

11번가가 새해를 맞아 최대 11만원의 가격 할인을 받을 수 있는 ‘11번가 웰컴 쿠폰팩’을 15일부터 31일까지 발급한다. 신규 가입 고객을 포함해 최근 3개월 동안 11번가 구매 이력이 없는 고객을 대상으로 총 7종의 쿠폰을 제공한다.

11번가 웰컴 쿠폰팩은 특정 카테고리에 국한하지 않고 두루 사용할 수 있는 ▲장바구니 쿠폰 2종(합산 시 최대 1만6천원 할인)을 비롯해 ▲빠른 배송(슈팅배송)·장보기 상품 쿠폰 2종(합산 시 총 9천원 할인) ▲뷰티·명품·가구 카테고리별 쿠폰 3종(합산 시 최대 8만5천원 할인) 등 고객 수요가 높은 영역의 쿠폰들로 구성됐으며 ID당 1회 발급된다.

각 쿠폰별 혜택을 살펴보면, 장바구니 쿠폰 2종은 11번가 내 입점 돼있는 폭넓은 브랜드 및 판매자 상품들에 적용돼 유용하게 사용할 수 있다. ‘5천원 할인 쿠폰’(3만원 이상 구매 시)과 최대 1만1천원을 할인해주는 ‘11% 할인 쿠폰’(7만원 이상 구매 시)을 각각 제공한다.

11번가 웰컴 쿠폰팩

고객들이 선호하는 ‘빠른 배송(슈팅배송)’과 ‘장보기’ 상품 쿠폰도 각각 발급한다. 주 7일 당일·익일배송을 무료 이용할 수 있는 11번가 ‘슈팅배송’ 상품 전용 ‘5천원 할인 쿠폰’(5만원 이상 구매 시)을 제공한다. 별도의 월 회비나 최소 주문금액 조건 없는 빠른 배송 서비스 ‘슈팅배송’은 지난해 12월 첫 구매 고객 수가 전년 대비 3배 이상 증가하는 등 최근 신규 고객 유입이 확대되고 있다.

11번가의 통합 장보기 전문관 ‘마트플러스’ 내에 입점한 ‘이마트몰’ 제품을 대상으로도 ‘4천원 할인 쿠폰’(5만원 이상 구매 시)을 나눠준다. ‘피코크’, ‘노브랜드’ 등 이마트 자체 브랜드(PB) 상품부터 신선·가공식품, 생활용품 등을 11번가에서도 구입할 수 있다.

새해에 특히 자주 찾는 카테고리별 쿠폰도 준비했다. 새해 구매 수요가 늘어나는 ‘가구’ 카테고리 제품을 최대 5만원 할인하는 ‘5% 할인 쿠폰’(20만원 이상 구매 시), ‘뷰티·헬스’ 카테고리 전용 ‘5천원 할인 쿠폰’(2만원 이상 구매 시)을 발급한다. 가품 ‘200% 보상제’, 전문 명품 수선 서비스 등 세심한 토털 서비스를 제공하는 11번가의 명품 버티컬 ‘우아럭스’에서도 최대 3만원의 가격 할인을 받을 수 있는 ‘15% 할인쿠폰’(10만원 이상 구매 시)을 마련했다.

11번가는 “새해에도 지속되는 고물가 속, 잠재적인 쇼핑 수요를 보유한 고객들이 다시 11번가의 혜택을 누릴 수 있도록 폭 넓은 할인 혜택을 지원한다”며 “올해 더 많은 고객들이 믿고 구매하는 ‘신뢰의 플랫폼’으로 성장한다는 목표 아래 고객 확보에 총력을 다할 것”이라고 말했다.

11번가는 11번가 웰컴 쿠폰팩에 더해, ‘11번가플러스’ 모든 회원에게도 ‘5천원 할인 쿠폰’(5만원 이상 구매 시)을 같은 기간 ID당 1장씩 추가로 발급한다.

11번가플러스는 구독료 없이 매월 다양한 할인·적립 혜택을 받는 무료 멤버십으로, ▲‘11페이 포인트’ 적립(패밀리와 함께 쇼핑 및 구매 목표 달성 시)과 함께 ▲마트(‘11페이 포인트’ 최대 7% 적립) ▲뷰티(인기 뷰티 브랜드 최대 25% 할인) ▲캠퍼스(학생 인증 시 디지털 상품 특가 혜택) 등 카테고리별 혜택과 ‘7% 할인 쿠폰’ 등 다양한 혜택들을 제공한다.