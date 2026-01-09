11번가, '슈팅배송' 당일배송 주문마감 시간 1시간 연장

11번가가 빠른배송 서비스 ‘슈팅배송’을 앞세워 새해 첫 ‘월간 십일절’ 혜택을 강화한다고 9일 밝혔다.

별도의 월 회비나 최소 주문금액 없이 무료로 주 7일 빠른배송 서비스를 제공하는 슈팅배송의 대표 상품들을 특가로 선보이며 고객 편의와 혜택을 높인다는 계획이다.

이를 위해 11번가는 9일부터 슈팅배송 당일배송 주문 마감 시간을 기존 오전 11시에서 낮 12시(정오)로 1시간 연장한다. 이에 수도권 지역에서는 오전에 주문한 슈팅배송 상품을 당일 받아볼 수 있게 된다. 전국 기준으로는 기존과 동일하게 자정 전 주문 시 익일배송 서비스를 제공한다. 단 일부 읍∙면∙리 지역, 제주는 제외되며 공휴일 전날, 토요일은 오후 10시 전 주문해야 한다.

11번가_1월 월간 십일절

11번가는 11일부터 13일까지 진행되는 1월 ‘월간 십일절’에서 슈팅배송 상품을 ‘타임딜’과 ‘시선집중’ 등 특가상품 코너에 집중 배치해 고객 접점을 강화한다. 가공·신선식품, 냉장·냉동식품, 세탁·세제 등 고객 선호도가 높은 생활 필수품을 중심으로 슈팅배송 상품 약 2천500여개를 할인가에 선보인다.

대표 상품으로 `농심 신라면+안성탕면+너구리+짜파게티 혼합팩 20봉’(11일, 1만7천790원), ‘잘풀리는집 3겹화장지 27m 30롤, 2개’(12일, 1만8천900원), ‘드시모네 캡슐플러스 유산균 60정, 2개’(12일, 9만2천원) 등을 온라인 최저가 수준으로 판매한다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “빠른배송 수요 증가에 발맞춰, 슈팅배송의 역량을 지속적으로 강화하며 고객 쇼핑 경험의 폭을 넓히고 있다”며 “이번 월간 십일절을 통해 한층 고도화된 11번가만의 빠른 슈팅배송을 직접 체감해보길 바란다”고 말했다.

관련기사

이번 월간 십일절에서는 슈팅배송 상품은 물론, 새해맞이·한파·겨울방학 등을 겨냥해 할인폭을 넓힌 시즌 인기 상품들도 다양하게 만나볼 수 있다. 총 470여개 ‘타임딜’을 최대 89% 할인 판매하며, 카테고리별 온라인 최저가 상품을 모아 소개하는 코너도 선보인다.

행사 기간 11번가는 모든 고객을 대상으로 ‘3천원 장바구니 할인쿠폰’(오전 9시부터 선착순 발급, 4만원 이상 구매 시), ‘엠블럼 전용 2천원 장바구니 할인쿠폰’(2만원 이상 구매 시)을 매일 ID당 1장씩 발급해 쇼핑 혜택을 더할 계획이다.