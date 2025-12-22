11번가, 연말 ‘T 멤버십 고객 감사제’…최대 50% 할인

11번가는 SK텔레콤과 함께 ‘T 멤버십 고객 감사제’ 연말 행사를 펼친다고 22일 밝혔다.

이달 30일까지 진행되는 이번 행사에서는 T 멤버십 고객에게 최대 50% 할인을 제공한다. 할인·적립 한도를 최대 1만천원까지 확대했다.

행사 상품은 생필품과 식품 등 마트 상품을 중심으로 ▲디지털 ▲리빙 ▲패션 ▲뷰티 등의 카테고리에서 총 470여 종을 선정했다. 지난 행사에서 고객들이 많이 구매했던 상품과 계절상품 등 고객 수요가 높은 상품들을 준비했다.

(사진=11번가)

‘T 멤버십 고객 감사제’ 혜택 적용 시 ▲‘광천 곱창돌김 5g, 27입’(9천900원) ▲‘케라시스 케라마이드 극손상 울트라 리페어 샴푸 1L+트리트먼트 1L’(8천400원) ▲‘왕타 베이직 칫솔 10P’(6천900원) 등을 기존 판매가 대비 반값에 구매할 수 있다.

‘일월 마이크로 카본 전기매트’를 싱글/더블 사이즈 모두 균일가 2만8천900원에, ‘쿠쿠 스테인리스 1.7L 전기주전자(CK-C170TW)’를 2만9천900원에 구매 가능하다.

11번가는 행사 주요 상품을 포함해 ▲제주삼다수 생수 ▲CJ 햇반 ▲비비고 만두 등 총 50여 종에 달하는 특가 상품을 ‘슈팅배송’을 통해 빠르게 배송한다. ‘슈팅배송’은 수도권은 오전 11시 이전 주문 시 당일 배송되며, 전국 기준 자정 전 주문 시 익일배송 된다.

11번가에 T 멤버십 카드 번호를 등록한 고객은 누구든지 행사기간 동안 ID 당 1회 T 멤버십 혜택을 이용할 수 있다.