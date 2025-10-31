11번가-SKT, 'T 멤버십 고객 감사제' 할인 행사 연다

11번가가 SK텔레콤과 함께 T 멤버십 50% 할인 혜택을 제공하는 ‘T 멤버십 고객 감사제’ 행사를 한다.

11월1일부터 10일까지 열흘간 진행되는 이번 행사에는 신선·가공식품, 디지털, 리빙, 패션, 뷰티 등의 카테고리에서 11번가 상품기획자(MD)가 엄선한 200여개 인기상품을 최대 7천원의 T 멤버십 할인·적립 혜택과 함께 선보인다.

행사 상품은 1일 오전 10시부터 T 멤버십 앱을 통해 ‘T 멤버십 고객 감사제’ 11번가 기획전에서 만나볼 수 있다. 11번가 계정에 T 멤버십 카드를 등록하고 상품 결제 페이지에서 ‘T 멤버십 할인’을 선택하면 할인 혜택을 적용할 수 있다. 단, 기간 내 ID당 1회 이용 가능하다.

11번가 T 멤버십 고객 감사제

T 멤버십 할인 등 최대 혜택 적용 시 ‘에뛰드 수분가득 콜라겐 클렌징 폼’ 2개를 기존 판매가에서 50% 저렴한 7천원에 구매할 수 있다. 또 인기 먹거리인 ‘삼육김 광천 재래 도시락김(4g) 32봉‘(6천900원), ‘제주농협 귤로장생 하우스감귤 2.5kg’(로얄과, 당도선별, 9천990원), 농심 인기 라면 30봉으로 구성한 ‘신신신안너짜’(신라면 15개+안성탕면 5개+너구리 5개+짜파게티 5개, 2만1천900원), ‘더미식 만두 10팩(4+6)골라담기’(육즙고기/김치교자 6종, 2만6천원), ‘신선밥상 쟌슨빌 육즙가득 냉동 소시지 1,670g’(2종, 1만9천900원) 등을 할인 판매한다.

11번가 이영진 마케팅담당은 “11월 쇼핑 시즌을 맞아 SK텔레콤과 함께 T 멤버십 고객을 위한 특별 행사를 준비했다”며 “11번가 할인에 T 멤버십 혜택까지 더해 인기 상품을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회인 만큼, 많은 분들이 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.