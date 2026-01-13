"더 싸게 사고, 더 많이 돌려 받자"…나한테 딱 맞는 이커머스 멤버십 뭐?

SSG닷컴이 신규 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 선보이면서 이커머스 멤버십 경쟁이 재가열되고 있다.

각 사가 구독료와 적립률, 무료배송·제휴 혜택을 앞세운 가운데, 실제 소비 패턴에 따라 ‘가장 이득이 되는 멤버십’은 뚜렷하게 갈리는 모습이다.

장보기·백화점몰 이용이 잦다면 SSG닷컴, 신선식품 중심 소비자는 컬리, 디지털 콘텐츠 활용도가 높다면 네이버플러스 멤버십이 상대적으로 유리하다는 분석이 나온다.

챗GP가 만든 11번가, SSG닷컴, 컬리, 네이버플러스 스토어, 쿠팡이 경쟁하는 모습.

구독료는 와우멤버십 가장 높아…적립은 쓱·11번가가 7%

SSG닷컴의 ‘쓱세븐클럽’을 포함해 현재 업계 내에서는 컬리 ‘컬리멤버스’, 네이버 ‘네이버 플러스 멤버십’, 쿠팡 ‘와우 멤버십’, 11번가 ‘11번가플러스’ 등의 멤버십 제도가 운영 중이다.

먼저, 구독료가 가장 높은 것은 와우 멤버십(월 7천890원)이며, 그 다음으로는 네이버플러스 멤버십(월 4천90원), 쓱세븐클럽(2천900원), 컬리멤버스(1천900원)가 뒤를 잇고 있다. 11번가플러스는 무료다.

향후 현금처럼 쓸 수 있는 적립 혜택은 쓱세븐클럽이 7%를 고정 적립해주는 방식으로, 적립률이 가장 높았다. 컬리멤버스는 결제액 기준 월 30만원 미만은 적립금이 없지만, 30만~50만원 이상은 3%, 50만~100만원 이상은 5%, 월 100만원 이상은 7%씩 차등 적립해준다.

이커머스 멤버십별 구독료, 적립률 비교표. (사진=지디넷코리아)

네이버플러스 멤버십은 월 20만원까지는 5%, 20만~300만원에는 2% 추가 적립을 제공한다. 11번가플러스는 마트플러스 상품에 대해 2명 이상 패밀리라면 최대 7%를 적립해준다. 와우멤버십은 별도의 적립금을 지급하지 않는다.

즉, 월 60만원을 결제하면 쓱세븐클럽은 4만2천원을, 컬리멤버스는 2만원을, 네이버플러스 멤버십은 1만8천원을 적립해주는 것이다.

다만, 11번가는 주문당 최대 1만 포인트, 월간 최대 2만 포인트를 적립한도로 설정함에 따라 이를 초과하는 포인트는 적립 대상이 아니다. 월 최대 적립 한도는 컬리멤버스가 10만원으로 가장 크고, 네이버플러스 멤버십 6만6천원, 쓱세븐클럽5만원 순이다.

쓱·컬리, 쿠폰서 강점…무료 배송·반품은 쿠팡

할인 쿠폰의 경우 쓱세븐클럽은 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매 시 사용 가능한 7%·5% 쿠폰을 매달 2매씩 증정한다. 11번가는 장바구니 7%, 뷰티상품 25% 할인 쿠폰을 마련했다.

컬리멤버스는 가입자의 성향에 맞춰 쿠폰팩을 선택할 수 있게 했는데, 코어 쿠폰팩을 선택하면 무료배송 쿠폰 31장, 뷰티 20%, 3천·5천원 쿠폰을 받을 수 있다. 플러스 쿠폰팩은 3천·7천·9천·2만원 쿠폰 각각 1장과 뷰티 20% 쿠폰을 제공한다.

관련기사

11번가를 제외한 대다수의 이커머스에서는 멤버십 회원 전용 상품 할인을 마련했다. 쓱세븐클럽은 신세계백화점 상품에 대해, 네이버플러스 멤버십은 최초 주문 1회에 한해 무료 반품을 신청할 수 있다. 또 네이버플러스 멤버십은 1만원 이상 상품에 대해 무료배송을, 와우회원은 무료배송과 반품을 무제한으로 제공한다.

이외에도 네이버플러스 멤버십은 넷플릭스, 스포티파이 등 제휴 서비스 중 하나를 매월 무료로 즐길 수 있다. 와우 멤버십은 자체 온라인동영상서비스(OTT)인 쿠팡 플레이와 쿠팡이츠의 배달비가 무료다. 컬리멤버스는 런드리고, 신라면세점 등에서 월 9만원 이상의 제휴 혜택을, 쓱세븐클럽은 조만간 OTT 티빙 옵션형 모델을 도입한다. 지마켓도 올해 상반기 안에 새로운 멤버십 서비스를 선보일 예정이다.