이마트24, 토스페이 협업…‘올데이 텐텐’ 멤버십 도입

이마트24가 모바일 금융 플랫폼 토스의 간편결제 서비스 ‘토스페이’와 손잡고 할인과 적립 혜택을 동시에 누릴 수 있는 ‘올데이 텐텐(ALLDAY 1010)’ 멤버십을 도입한다 4일 밝혔다.

올데이 텐텐 멤버십은 별도의 멤버십 가입이나 비용 없이, 이마트24 매장에서 전 상품을 대상으로 토스페이 앱 내 QR코드를 통해 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 10% 즉시 할인과 10% 적립 혜택을 동시에 제공한다.

할인과 적립으로 총 20% 혜택을 상시 제공하는 구조로, 편의점 업계 중 토스페이 결제 기준 최대 혜택이다.

이마트24 '올데이 텐텐' 멤버십 도입.

이마트24는 멤버십 도입을 기념해 1월 한 달간 ‘삼각김밥 100원 딜’ 행사도 진행한다. 삼각김밥 전 상품을 대상으로 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 100원을 제외한 차액을 다음 달 중 토스페이 포인트로 환급해 주는 방식이다. 고객은 토스 계정당 월 5천원 페이백 한도 내 참여 가능하다.

이마트24는 이번 멤버십 도입을 통해 토스페이 주 고객층인 1030세대의 매장 방문을 확대하고, 양사간 결제·유통 시너지를 한층 강화한다는 전략이다.

한현민 이마트24 영업마케팅팀 파트너는 “토스페이와의 협업을 통해 상시 할인과 적립 혜택을 동시에 누릴 수 있는 ‘올데이 텐텐’ 멤버십을 선보이게 됐다”며 “고물가 속 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 강화하고, 젊은 고객층의 매장 유입을 늘릴 수 있도록 제휴처를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.