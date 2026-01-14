여기어때, 日 호텔 빌라폰테인과 브랜드위크

최대 28% 할인…호텔별 특별 혜택·현지 조식 제공

여행·여가 플랫폼 여기어때는 일본 호텔 브랜드 '빌라폰테인'과 브랜드위크를 진행한다고 14일 밝혔다. 

이번 브랜드위크는 일본 여행자들이 가성비 숙소로 이용하는 빌라폰테인과 단독으로 진행한다.

빌라폰테인은 ▲오사카 ▲도쿄 ▲고베 등 일본 주요 여행지에 위치해 있으며, 공항과 역 접근성이 높다. '호텔 빌라폰테인 그랜드 하네다 에어포트'의 경우 하네다 공항과 바로 연결돼 있다. 

이외에도 호텔 빌라폰테인 그랜드 오사카 우메다 호텔 빌라폰테인 고베산노미야 호텔 빌라폰테인 그랜드 도쿄타마치 등도 이번 브랜드위크에 함께 참여했다.

여기어때는 단독 혜택으로 빌라폰테인 호텔 최대 28% 할인을 제공한다. 행사 기간은 오는 25일까지다. 할인 이외에도 대욕장과 해피아워 등 호텔별 특별 혜택과 지역 특색을 담은 현지 조식도 추가 제공한다.

백세진 여기어때 캠페인마케팅팀장은 "빌라폰테인은 오사카, 도쿄 등 일본 주요 여행지에 호텔을 두고 있어 일본을 방문하는 많은 여행자들이 찾는 숙소"라고 말했다.

