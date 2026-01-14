여기어때, 日 호텔 빌라폰테인과 브랜드위크

여행·여가 플랫폼 여기어때는 일본 호텔 브랜드 '빌라폰테인'과 브랜드위크를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 브랜드위크는 일본 여행자들이 가성비 숙소로 이용하는 빌라폰테인과 단독으로 진행한다.

빌라폰테인은 ▲오사카 ▲도쿄 ▲고베 등 일본 주요 여행지에 위치해 있으며, 공항과 역 접근성이 높다. '호텔 빌라폰테인 그랜드 하네다 에어포트'의 경우 하네다 공항과 바로 연결돼 있다.

(사진=여기어때)

이외에도 ▲호텔 빌라폰테인 그랜드 오사카 우메다 ▲호텔 빌라폰테인 고베산노미야 ▲호텔 빌라폰테인 그랜드 도쿄타마치 등도 이번 브랜드위크에 함께 참여했다.

여기어때는 단독 혜택으로 빌라폰테인 호텔 최대 28% 할인을 제공한다. 행사 기간은 오는 25일까지다. 할인 이외에도 대욕장과 해피아워 등 호텔별 특별 혜택과 지역 특색을 담은 현지 조식도 추가 제공한다.

백세진 여기어때 캠페인마케팅팀장은 "빌라폰테인은 오사카, 도쿄 등 일본 주요 여행지에 호텔을 두고 있어 일본을 방문하는 많은 여행자들이 찾는 숙소"라고 말했다.