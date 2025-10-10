여기어때, 장민호 출연 여행 가이드팩 공개

종합 여행·여가 플랫폼 여기어때(대표 정명훈)가 가수 장민호 등 여러 셀럽이 다녀온 '여기어때 가이드팩'(이하 가이드팩) 영상을 연달아 공개했다고 10일 밝혔다.

여기어때는 가이드팩을 출시하며 셀럽의 체험기를 공개했다. 가수 장민호부터 유튜버 빠니보틀, 곽튜브, 캡틴따거, 잰잰바리가 각각 가이드팩을 체험했다.

특히, 장민호는 JTBC ‘여행! 같이 어때?’로 생애 첫 패키지 여행을 다녀왔다. 그는 바리스타 출신 가이드와 함께 카페 문화를 테마로 도쿄를 여행하는 특별한 경험을 즐겼다. 유쾌한 가이드의 전문적인 안내와 함께 도쿄의 숨은 카페거리 곳곳을 걷는 모습이 영상에 담겼다. 영상은 11일 JTBC에서 방송 되고, JTBC 공식 유튜브 채널에도 업로드 된다.

장민호

가이드팩은 여기어때가 준비한 믿고 떠날 수 있는 패키지 여행으로, 여기어때가 전문성을 보장하는 ‘스타가이드’와 동행한다. 현재 일본 5개 도시에서 각각 맞춤 테마로 즐길 수 있다. 도쿄의 카페 감성 투어, 테마파크가 핵심인 오키나와, 일본의 전통주와 페어링 음식을 소개하는 후쿠오카, 영화가 테마인 홋카이도, 후지산을 바라보며 트레킹 하는 시즈오카 여행으로 구성했다.

장민호의 카페 투어를 비롯한 각 여행은 다녀온 셀럽의 유튜브 영상을 통해 엿볼 수 있다.

여기어때 강석우 브랜드익스피리언스1팀장은 “전문가인 스타가이드와 함께 여기어때만의 특별한 여행 경험을 만들 수 있는 테마형 패키지여행”이라며 “여기어때의 대표 패키지 상품을 소개하기 위해 다양한 셀럽, 크리에이터와 협업했다”고 말했다.