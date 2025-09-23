CJ온스타일, ‘셀럽뷰티위크’ 개최…환절기 맞춤 뷰티템 집중 소개

CJ온스타일이 환절기 피부 고민을 해결할 셀럽 추천 뷰티템을 선보이는 ‘셀럽뷰티위크(Celeb Beauty Week)’를 오는 9월 28일까지 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 CJ온스타일 대표 셀럽 IP를 앞세워 마스크·세럼·에센스 등 스킨케어 제품을 셀럽이 직접 추천하는 방식으로 진행된다. 셀럽들은 모바일 라이브 등에서 피부 고민별 솔루션과 루틴을 제안하며, 고객은 생생한 체험과 방송 한정 혜택을 동시에 누릴 수 있다. 특히 셀럽뷰티위크는 셀럽의 개성과 제품의 강점을 연결해 차별화된 뷰티 솔루션을 선보이는 것이 특징이다.

뷰티 브랜드 아로셀의 경우 24일 오후 8시 45분 TV 라이브 최화정쇼에서 최화정이 아로셀의 베스트셀러 ‘슈퍼 콜라겐 마스크’를 소개한다. 27일 오후 1시 50분 브티나는생활에서는 브라이언이 신제품 ‘멜라 TXA 마스크’를 선보일 예정이다.

CJ온스타일

25일 오후 8시 50분에는 조권이 MC로 나서는 모바일 라이브 특별조권에서 ‘블랑두부 블랑파워앰플’을 소개하며, 피부 탄력과 보습을 동시에 케어하는 앰플 루틴을 전한다. 이어 26일 오전 9시 20분 TV 라이브에서 ‘VT 리들샷’, 같은 날 오후 11시 55분에는 ‘딸고 세럼’이 방송된다. 28일에는 오전 11시 15분과 오후 4시 30분에 대웅제약의 ‘이지듀 리프트 앰플’과 ‘기미 앰플’을 선보인다.

겟잇뷰티에서는 1만개의 주름 빅데이터로 탄생한 ‘아로셀 보툴케어 프라임톡스 마스크·앰플’의 최초 공개를 기념해 최대 70% 할인과 구매 고객 전원에게 사은품을 제공한다. VT 리들샷·딸고 세럼·대웅제약 이지듀 앰플 등도 방송 한정 혜택을 마련했다.

CJ온스타일 관계자는 "올여름 폭염과 자외선으로 지친 피부가 환절기에 더 예민해지는 시기를 맞아, 고객이 믿고 선택할 수 있는 셀럽 추천 뷰티템을 준비했다"며 "셀럽뷰티위크를 통해 다양한 솔루션과 혜택을 즐기시길 바란다"라고 말했다.