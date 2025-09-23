뇌새김, 추석 맞이 ‘더위크 1+1’ 이벤트 연다

AI 에듀테크 기업 위버스마인드(대표 정성은)의 뇌새김 스마트 학습지 ‘더위크’가 추석을 맞이해 ‘1+1 추석 한가위' 기획전을 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘더위크’ 1세트를 구매하면 동일 제품 1세트를 추가 증정하는 이벤트로, 추석을 맞아 가족, 지인과 자기계발을 함께하고 싶은 고객들을 위해 마련됐다. 프로모션은 추석 연휴 마지막 날인 10월 9일까지 진행된다.

‘더위크’는 2022년 출시 이후 하루 3장, 1주 1권 학습이라는 간편한 방식으로 바쁜 직장인과 학습자들에게 큰 호응을 얻으며, 출시 2년 만에 누적 판매량 6만 세트(약 450만권)를 돌파했다. 거창한 목표 달성 보다 실현 가능한 작은 목표를 꾸준히 실천하는 자기계발 트렌드와 맞아 떨어졌다는 평가다.

특히, 지난해 선보인 ‘더위크 일본어’는 MZ 세대의 일본 여행 열풍과 자기계발 수요에 힘입어 출시 6개월 만에 1만 세트 이상 판매됐다. 올해는 ‘더위크 중국어’, ‘더위크 스페인어’를 잇따라 출시하며 제2외국어로의 확장을 활발히 진행하고 있다.

이영주 위버스마인드 최고마케팅책임자(CMO)는 “최근 자기계발은 거창한 목표보다 매일 조금씩 꾸준히 실천하는 것이 중요해지고 있다”며 “이번 추석에는 평범한 선물 대신 ‘더위크’를 통해 일상 속 지속적인 배움과 성장의 기회를 선물하시길 바란다”고 전했다. 이어 “앞으로도 다양한 외국어 학습 라인업을 확대해 고객 니즈를 충족할 것”이라고 덧붙였다.