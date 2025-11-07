"11초에 얼마나 담을 수 있을까"…알리익스프레스 팝업 가보니

“다 같이 구호 외치고 시작하겠습니다. 딱 11초입니다.”

팝업스토어의 성지로 불리는 성수동 일대에 긴장감이 맴돌았다. 방문객들은 한 손에는 삽·뜰채 등 각종 도구를 들었고 다른 한 손은 부직포 가방의 입구를 크게 벌렸다. 시작 소리와 함께 대형 시계의 시간이 줄어들자 라면·과자 등 먹거리와 물티슈·칫솔 등 각종 생필품까지 가방에 담는 손길이 분주하게 이어졌다.

7일 찾은 알리익스프레스 ‘11초 장바구니 챌린지’ 팝업스토어는 운영 첫날부터 길게 줄이 늘어섰다. 오전 11시부터 운영되지만, 오전 7시에 찾는 방문객이 있는 등 오픈런 현상이 빚어지기도 했다. 성수동이 외국인 관광객의 필수 방문 코스로 급부상한 만큼, 외국인 방문객도 쉽게 찾아볼 수 있었다.

7일 서울 성수동에서 열린 알리익스프레스 팝업스토어에서 방문객들이 '11초 장바구니 챌린지'를 체험하고 있다.

오는 9일까지 운영되는 팝업스토어는 지난 4일부터 온라인에서 먼저 시작된 ‘11초 장바구니 챌린지’를 현장 체험형 이벤트로 확장한 온·오프라인 통합형 공간이다. 방문객들은 게임 체험존, 브랜드 전시존, 현장 경품 이벤트존 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.

온라인에서의 ‘재미’를 오프라인 ‘체험’으로 확장한 것이 가장 큰 특징이다. 팝업스토어는 온라인의 ‘11초 장바구니 챌린지’를 위한 훈련을 콘셉트로 정하고 쇼핑 기술을 높이기 위한 ▲손가락 ▲동체시력 ▲순발력 등 세 가지 분야의 훈련을 진행하는 공간으로 꾸며졌다.

방문객들은 각 훈련을 완료하면 스탬프를 받고 세 종류의 스탬프를 모두 모으면 11초 장바구니 챌린지에 참여할 수 있다.

팝업스토어 내부도 체육관을 연상시켰다. 훈련이 이뤄지는 2층 바닥에는 달리기 트랙이 그려졌고 트레이닝 옷을 입은 직원들이 각 공간에서 방문객들을 도와 훈련을 진행했다.

7일 서울 성수동에서 열린 알리익스프레스 팝업스토어에서 방문객들이 손가락 훈련에 참여하고 있다.

첫 번째 훈련인 손가락 훈련은 테이블에 비치된 게임기를 손가락 펀치로 눌러 111점 이상을 달성하면 된다. 111점을 넘기면 소정의 선물도 증정한다.

두 번째 훈련은 11초 안에 물건을 살펴보고 장바구니에 담을 수 있는 능력을 키우는 동체시력 훈련이다. 배드민턴 라켓을 잡고 움직이는 장바구니에 셔틀콕을 집어넣으면 된다.

마지막으로 동체시력 훈련은 터치 키오스크에서 빨간색 장바구니 아이콘을 눌러 11초 안에 11점을 넘기면 된다.

팝업스토어를 찾은 박선인(29) 씨는 “초보자도 쉽게 할 수 있는 게임이라 재밌었다”며 “다른 팝업스토어는 인스타그램 이벤트에 참여를 해야 선물을 주는데, 알리 팝업은 게임만 하면 선물을 받을 수 있어 좋았다”고 말했다.

7일 서울 성수동에서 열린 알리익스프레스 팝업스토어에서 방문객들이 동체시력 훈련에 참여하고 있다.

세 종류의 훈련을 마치고 나면 챌린지에서 사용할 장바구니를 받을 수 있다. 온라인 11초 장바구니 챌린지 참여 내역을 현장에서 보여주면 경품 담기 기회가 한 번 더 추가된다.

1층은 11초 장바구니 챌린지를 위한 공간으로 꾸며졌다. 직원에게 도장 판을 보여준 뒤 뽑기를 통해 챌린지에서 사용할 도구를 랜덤으로 받는다. 파란색 공을 뽑으면 파란색의 스쿱을, 노란색 공을 뽑으면 커다란 노란색 삽을 받는다.

장바구니 챌린지를 통해 담을 수 있는 물건은 ▲국내 셀러 판매 제품 ▲인기 제품 ▲다양한 카테고리 등 세 가지 기준에 따라 정해졌다.

7일 서울 성수동에서 열린 알리익스프레스 팝업스토어에서 방문객들이 '11초 장바구니 챌린지'를 체험하고 있다.

챌린지에 참여한 30대 여성은 “1시간 반 정도 기다려서 팝업스토어에 들어왔다”며 “쉽고 재밌는 게임으로 구성돼 좋았고 모두 다 참여해서 생필품도 받을 수 있어서 재밌었다”고 말했다.

알리익스프레스는 11일부터 ‘11.11 광군제’를 시작한다. 올해 광군제에는 경동나비엔 및 더자리, 어반플레이어스, 가쯔(KAZT), 순천만수산 등 다양한 국내 셀러들이 참여한다. 이들 브랜드는 타임딜을 통해 11,111원 특가 상품 또는 최대 50% 할인을 제공한다.

관련기사

올해 광군제는 소비자 참여가 크게 늘어나며 국내 셀러들의 성장세로도 이어질 것으로 기대된다. 지난해 참여한 셀러들의 광군제 기간 GMV(총거래액)는 일일 평균 대비 큰 폭으로 상승했으며, 장난감·취미, 육아·아동, 가구 등 신흥 카테고리에서 두 자릿수 성장률을 기록하며 국내 판매자들이 플랫폼 내에서 실질적인 성과를 거둔 바 있다. 이 같은 흐름은 광군제가 단순한 할인 행사를 넘어, 소비자들이 알리익스프레스의 다양한 상품을 즐기며 셀러 역시 함께 성장하는 ‘상생형 쇼핑 축제’로 자리 잡고 있음을 보여준다.

알리익스프레스 관계자는 “광군제는 소비자에게는 합리적인 쇼핑의 즐거움을, 셀러에게는 새로운 성장의 기회를 제공하는 축제”라며, “앞으로도 소비자가 더 즐겁게 쇼핑하고, 셀러가 함께 성장할 수 있도록 다양한 혜택과 프로그램을 꾸준히 확대해 나갈 것”이라고 말했다.