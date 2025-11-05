알리익스프레스, 성수동서 ‘11초 장바구니 챌린지’ 팝업 운영

알리익스프레스는 오는 11일 ‘광군제’를 앞두고 게임하듯 즐기는 온라인 챌린지를 오프라인으로 확장한 체험형 팝업스토어를 성수동에서 선보인다고 5일 밝혔다.

이번 ‘11초 장바구니 챌린지’ 팝업스토어는 오는 7일부터 9일까지 서울 성수동 지하철 3번 출구 인근에서 운영된다.

지난해 광군제 행사는 100원으로 참여하는 1억 원 래플로 결과를 ‘운’에 맡겼다면, 올해는 참여자의 순발력과 집중력이 당첨 확률을 좌우하는 실력형 이벤트로 변신했다.

알리익스프레스, 성수동 팝업 진행. (제공=알리익스프레스)

온라인에서 먼저 시작되는 11초 장바구니 챌린지는 참여비 111원으로 11초 동안 최대한 많은 상품을 장바구니에 담는 방식의 게임형 이벤트다. 장바구니에 담은 상품의 총금액이 높은 순으로 당첨 확률이 높아지며, 알리익스프레스가 해당 상품을 대신 결제해 제공한다.

이벤트 기간 동안 총 11억원 규모의 혜택이 준비돼 있으며오는 18일까지 누구나 알리익스프레스 앱을 통해 참여할 수 있다.

이는 성수동 팝업스토어로도 그대로 이어진다. 알리익스프레스는 이번 팝업을 통해 온라인에서의 재미를 오프라인 체험으로 확장하며, 소비자가 직접 참여하고 몰입하는 브랜드 경험을 선보인다.

방문객은 게임 체험존, 브랜드 전시존, 현장 경품 이벤트존 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있고, 온라인 11초 장바구니 챌린지 참여 내역을 현장에서 보여주면 현장 경품 이벤트 참여 시 우대 혜택을 받는 온오프라인 연계 혜택도 누릴 수 있다.

관련기사

알리익스프레스 광군제 세일은 오는 11일부터 19일까지 진행되며, 최대 80% 할인 혜택을 제공한다. 국내 주요 셀러들이 참여하는 타임딜 프로모션을 통해 매일 다양한 상품을 50% 할인된 특가 또는 1만1천111원에 한정 판매한다.

알리익스프레스 관계자는 “11초라는 짧은 시간 안에 몰입하는 새로운 쇼핑 경험을 통해 누구나 즐겁게 참여할 수 있을 것”이라고 말했다.