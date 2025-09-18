"스타가이드 동행"…여기어때, 패키지 여행 ‘가이드팩’ 출시

전통주·테마파크 테마 日 도시 5곳 패키지 운영

여기어때는 ‘스타가이드’가 동행하는 패키지 여행 ‘여기어때 가이드팩’을 출시했다고 18일 밝혔다.

가이드팩은 일본의 도시 다섯 곳을 골라 각각 테마에 맞춰 여행을 운영한다. ▲일본의 카페 문화를 경험하는 도쿄의 감성 투어 ▲테마파크가 핵심인 오키나와 ▲일본의 전통주와 페어링 음식을 소개하는 후쿠오카 ▲영화를 테마로 즐기는 홋카이도 ▲후지산을 바라보며 트레킹을 하는 시즈오카 여행으로 구성됐다.

이번 여행은 스타가이드의 전문성이 특징이다. 여행 테마에 맞춰 전문성을 갖춘 여행 전문가가 가이드로 나섰다. 여기어때는 각 가이드에 대한 고객 피드백과 자체 평가 등을 다각도로 검토해 스타가이드를 선정했다.

(사진=여기어때)

가이드팩은 기본 2박 3일로 구성됐으며 1인 기준 최저가 69만9천원부터 결제할 수 있다.

김용경 여기어때 브랜드실장은 “가이드팩은 고객의 취향에 맞춘 콘텐츠와 운영 전문성을 결합한 여기어때의 차별화 패키지 여행”이라며 “패키지 여행의 본질인 신뢰할 수 있는 전문가와 함께하는 안정된 경험을 구현하는 데 집중했다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
