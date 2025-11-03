여기어때, 해외 숙소 할인전 ‘블랙 위크’ 운영

日·中·美 등 숙소 최대 37% 할인

유통입력 :2025/11/03 11:15

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

여기어때는 오는 16일까지 해외 숙소 할인전 ‘블랙 위크’를 운영한다고 3일 밝혔다. 연말 여행을 준비하는 이용객을 위해 ▲일본부터 ▲동남아 ▲중국 ▲미주와 유럽 등 다양한 지역의 숙소를 할인 제공한다.

일본 후쿠오카의 ▲‘퀸테사 호텔 후쿠오카 텐진 코믹&북스’는 33% 할인한 10만원대에, 오사카에 위치한 ▲‘호텔 한큐 레스파이어 오사카’는 23% 할인된 16만원대에 판매한다. 또, 오는 10일부터 판매하는 오사카의 ▲‘하톤 호텔 신사이바시 나가호리도리’는 정가 대비 37% 할인한 13만원대에, 도쿄의 ▲‘롯데 시티 호텔 킨시쵸 도쿄’는 30% 낮은 14만원대에 내놓을 예정이다.

할인가는 여기어때 앱에서 쿠폰을 내려받아 적용하면 된다. 매일 오전 11시 선착순으로 지급하는 20% 쿠폰과 함께 누구든 다운로드 받는 최대 10%의 쿠폰 묶음도 제공한다. 또 이번 할인전으로 숙소를 예약한 이용자 중 1명을 추첨해 결제 금액의 100%를 포인트로 환급하고, 20명에게는 1만 포인트를 선물한다.

(사진=여기어때)

이승은 여기어때 캠페인마케팅팀장은 “연말 여행을 준비하는 수요가 늘어나는 시즌을 맞아 대규모 기획전을 준비했다”며 “겨울 여행객의 선호도가 높은 숙소를 골라 특가 상품을 공급하고 행사 쿠폰도 발행했다”고 말했다.

관련기사

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
여기어때 여행 플랫폼 OTA 일본 중국 미국 동남아 해외 숙소 할인

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"메모리, 공급 자체가 병목화"…최태원 회장, '통 큰' 투자 결의

中 중성원자 양자컴 상용화 돌입…美와 경쟁 본격화

AI 해고의 역풍…구조조정 기업 절반 "결정 후회한다"

'AI 메모리' 보폭 넓히는 SK하이닉스…엔비디아·TSMC와 협력 강화

ZDNet Power Center