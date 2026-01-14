도쿄 레이싱 마니아 사로잡다…'토요타 GR GT3' 실물 첫 선

[도쿄(일본)=김윤희 기자] 지난 9일 방문객들로 가득찬 ‘도쿄 오토 살롱 2026’ 현장에는 유독 인파가 붐비는 장소가 있었다. 이 자리에서 처음으로 실물이 전시된 토요타의 새 플래그십 스포츠카 모델 ‘GR GT’와 ‘GR GT3’를 직접 살펴보려는 방문객들이 몰려서다.

지난달 토요타는 신형 플래그십 스포츠카 모델 ‘GR GT’와 ‘GR GT3’를 최초 공개했다. 일본 최대 규모 자동차 튜닝과 모터스포츠 관련 전시 행사인 도쿄 오토 살롱 취지에 맞춰 새 모델들을 선보였다.

GR GT는 새로운 기술들이 다수 채택된 모델이다. 무게 중심을 최대한 낮추면서도 차량을 경량화하고, 고도의 강성을 구현하기 위한 기술들이 가미됐다. 토요타는 이를 위해 올 알루미늄 바디 프레임을 최초로 채택했다고 밝혔다. 저항을 최대한 줄여 주행 능력을 높이고자 공기 역학을 최우선시한 외관 디자인도 반영됐다.

도쿄 오토 살롱 2026에 전시된 토요타 GR GT3

GR GT3는 실제 레이싱 투입을 목적으로 개량된 모델이다. GR GT를 기반으로, GT 레이스 전용 차량 규격인 ‘국제자동차연맹(FIA) GT3’ 규정에 맞춰 설계됐다.

도쿄 오토 살롱 내 토요타 전시 부스 현장에서 만난 GR GT·GR GT3 개발 담당 토요타 관계자는 “차량 패키징과 좌우 중심, 경량화 및 고강성 바디 실현, 공기 역학과 냉각 효율 등을 중점적으로 고민해 차량을 개발했다”며 “GT3 모델의 잠재 역량을 키우기 위한 섀시를 만들기 위해 여러 노력을 기울였다”고 설명했다.

고성능 스포츠카 연구 개발은 결국 일반 자동차 경쟁력 강화로 이어진다는 회사 철학도 강조했다. 이 관계자는 “고성능 스포츠카를 개발하기 위해 많은 도전을 하고 있고, 이런 노력들이 다 반영된다고 보면 된다”고 덧붙였다.

10일 도쿄 오토 살롱 현장에선 토요타 GR GT와 GR GT3 모델의 데모런도 진행됐다. 데모런을 앞두고 관람객들에게 배기음을 들려주는 시간도 잠시 마련되면서 현장의 기대감을 키웠다.

데모런을 앞두고 토요타 GR GT3(왼쪽)과 GR GT 모델이 주차돼 있다.

GR GT가 먼저 데모런을 위해 마련된 주행장에 진입하고, 이어 GR GT3도 등장했다. 차량들은 코스 주행과 더불어 화려한 드리프트를 선보이면서 관람객들의 환호성을 자아냈다.

토요타가 도쿄 오토 살롱 2026 현장에서 GR GT3 데모런을 선보이고 있다.

특히 이날 데모런에는 토요다 아키오 토요타 회장의 장남인 토요타 다이스케 우븐 바이토요타 수석 부사장이 GR GT 드라이버로 직접 나섰다. 아키오 회장도 현장을 방문해 GR GT와 GR GT3 데모런을 기념했다.

(사진=공동 취재단)

데모런 이후에는 드라이버들이 차량을 손수 주차장으로 이동시키는 모습도 보여줬다. 개발 과정에서 경량화를 중점 사안으로 뒀다는 토요타 측 설명을 떠올릴 수 있는 대목이다.

관련기사

토요타 GR GT3이 데모런 이후 주차 장소로 옮겨지고 있다.

GR GT와 GR GT3는 현재 개발 단계로, 내년 출시를 목표로 하고 있다.

다이스케 부사장은 지난 11일 GR GT와 GR GT3 개발 과정을 소개하는 토크콘서트 현장에서 “현재는 개발 단계이지만 내년 중 출시할 수 있도록 전력을 다할 것”이라고 말했다.