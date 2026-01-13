케이뱅크, 6천만주 공모…밴드 8300~9500원

유가증권 상장 증권신고서 제출

금융입력 :2026/01/13 18:33    수정: 2026/01/13 18:35

손희연 기자

케이뱅크가 13일 금융위원회에 유가증권 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고밝혔다.

이번 공모주 수량은 6천만주로 종전 증권신고서 제출 8천200만주보다 2천200만주 줄였다.

희망 공모가격 범위는 8천300~9천500원으로 종전 9천500~1만2천원 대비 내려갔다.

케이뱅크는 "시장의 눈높이를 반영해 이전 공모 시점 대비 약 20% 낮췄다"고 설명했다.

공모주 투자를 희망하는 투자자는 NH투자증권, 삼성증권을 통해 청약할 수 있다. 청약 예정일은 오는 2월 20일과 23일이다. 

수요 예측일은 2월 4~10일까지 실시해, 공모가가 확정된다. 

공모가 문제없이 진행된다면 상장 예정일은 오는 3월 5일이다.

케이뱅크는 모든 공모주 물량이 청약될 경우 4천980억~5천7억원의 자금을 조달, 상단 공모 희망가를 기준으로 상장 후 시가 가총액은 4조원대가 될 것으로 관측했다.

주관사들은 케이뱅크의 비교군으로 카카오뱅크와 일본 라쿠텐뱅크를 선정했다. 비교 회사를 토대로 책정된 케이뱅크의 공모 희망가는 주가순자산비율(PBR)기준 1.38~1.56배 수준이다. 현재 카카오뱅크의 주가는 2만1천500원이다. 

케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금으로 ▲소상공인(SME) 시장 진출 ▲기술 차별성 강화 ▲플랫폼 비즈니스 기반 구축 ▲ 디지털자산 등 신사업 진출 등에 대한 투자를 확대한다는 계획이다.

케이뱅크 관계자는 “철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받겠다”라고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
금융 인터넷전문은행 케이뱅크 IPO 코스피 상장

