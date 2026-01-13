롯데온, '윈터클리어런스' 진행…매일 최대 20만원 할인쿠폰

롯데쇼핑의 이(e)커머스 플랫폼 롯데온은 오는 21일까지 '윈터클리어런스'를 진행한다고 13일 밝혔다. 겨울에 입기 좋은 아우터부터 이너웨어까지 다양한 제품을 준비했다.

이번 행사에는 최대 20만원까지 할인되는 쿠폰이 매일 발급된다. 1만원 이상 구매 시 최대 5천원 할인이 가능한 20% 쿠폰과 5만원 이상 구매시 최대 20만원이 할인되는 10% 쿠폰이 발급된다. 최대 7% 할인되는 온앤더클럽 전용 중복 쿠폰과 결제시 7% 즉시 할인도 만나볼 수 있다.

행사 참여 브랜드는 순차적으로 공개된다. 이번주 수요일까지는 최대 52% 할인의 나이키를 포함해 최대 40% 할인과 카드 혜택이 적용가능한 써스데이아일랜드 등을 구매할 수 있다. 블루독패밀리는 최대 70% 할인, 매너그램은 최대 68% 할인과 22% 쿠폰을 제공한다. 다우니도 최대 34% 할인과 결제 혜택을 준비했다.

(사진=롯데온)

겨울철 활용도가 높은 아이템을 중심으로 구성한 테마 큐레이션도 함께 선보인다. ▲헤비아우터 ▲겨울 멋내기 아우터 ▲이너 아이템를 만나볼 수 있다. 매일 달라지는 브랜드를 만나볼 수 있는 오늘의 특가, 롯데온 신규 입점 브랜드를 만나볼 수 있는 웰컴 루키 브랜드 등도 준비했다.

남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 "추운 겨울에 입기 좋은 다양한 아우터와 이너 웨어 등 패션부터 홈리빙, 디지털가전, 키즈 등 다양한 제품을 합리적인 가격대에 준비했다"고 말했다.