롯데온, ‘키즈 뉴 브랜드’ 진행…최대 60% 할인

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온이 오는 30일까지 겨울 시즌을 맞아 신규 입점 키즈 브랜드를 소개하는 ‘키즈 뉴 브랜드’ 기획전을 연다고 26일 밝혔다.

이번 행사에는 ‘리틀뎁’, ‘마틸다엔와이’, ‘콩제슬래드’, ‘티미유’ 등이 참여한다. 리틀뎁은 스트릿 기반의 시티보이룩을 강조한 ‘글로시 리버시블 패딩 점퍼’, ‘플리스 셋업’을 중심으로 최대 50% 할인과 10% 쿠폰 혜택을 제공한다.

콩제슬래드는 국내 공식 제품을 선보이며 ‘누카 패딩 자켓’, ‘알피 패딩 자켓’ 등 주력 상품에 쿠폰 최대 15%와 추가 10% 할인을 적용한다. 마틸다 엔와이의 겨울 상품은 20% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

티미유는 ‘립스탑 하프다운’, ‘후드 맨투맨’ 등을 비롯한 2025년 FW 신상을 최대 60% 할인 가격에 선보인다. 키즈 비타민과 배도라지즙 등 건강 관련 제품을 판매하는 ‘장인정신 에브리데이’도 신규 입점해 최대 20% 할인과 결제 혜택을 준비했다.

롯데온은 키즈 버티컬 사업 강화를 위해 신규 브랜드 입점에 집중하고 있다. 소비자가 원하는 상품군, 사회관계망서비스(SNS) 인기 브랜드 등 다양한 셀러를 지속적으로 발굴할 계획이다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “이번 행사는 롯데온이 발굴한 새로운 키즈 브랜드를 한 자리에서 확인할 수 있는 기획전”이라며 “앞으로도 다양한 브랜드를 확보해 소비자분들께 특별한 경험을 줄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

