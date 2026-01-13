페리지, 우주청 3단계 메탄엔진 소형발사체 개발 확정

페리지에어로스페이스는 우주항공청이 주관하는 소형발사체용 고성능 상단 엔진 개발 과제 3단계 수행 기업으로 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

우주청은 이 과제를 소형발사체 개발역량 지원사업 일환으로 추진 중이다. 2단형 소형 우주발사체의 고성능 상단엔진 개발이 목표다.

페리지는 발사체 상단부에 장착되는 3톤급 터보펌프 방식의 액체 메탄 엔진을 개발하고 있다. 개발 기간은 2022년부터 2027년까지 6년이다. 사업은 단계별로 경쟁형 방식으로 추진돼 왔다. 페리지를 포함한 국내 주요 우주항공기업들이 로켓 엔진 초기 설계 단계부터 개발 전반을 주도하고, 2년 주기로 연구개발 성과에 대한 평가를 받아왔다.

페리지에어로스페이스가 지난해 시험, 평가받은 3톤급 터보펌프 액체 메탄 엔진 연소시험 모습.(사진=페리지)

그 결과, 2단계 평가를 통해 페리지가 3단계를 수행할 최종 기업으로 선정된 것.

페리지는 3톤급 터보펌프 액체 메탄 엔진 핵심 구성품 제작 및 시험, 단품 기능시험, 일부 성능시험을 수행했다. 상세설계 검토회의(CDR)를 성공적으로 완료하는 등 우주청으로부터 단계별 성과 목표를 달성했다는 종합 평가를 받았다.

특히, 3톤급 터보펌프 액체 메탄 엔진은 국가연구개발사업과의 정합성, 향후 활용 가능성 측면에서도 높은 평가를 받았다는 것이 페리지 측 설명이다.

이번 선정으로 페리지는 이 사업 최종 단계인 3단계에서 엔진 총조립 및 연소시험을 수행하는 유일한 기업이 됐다.

3톤급 터보펌프 액체 메탄 엔진은 페리지가 축적해온 메탄엔진 기술력의 집약체다. 보유한 기술력은 △국내 유일 터보펌프 전주기 개발 △전기성형 공정을 적용한 고효율 메탄 연소기 △고신뢰성 추진제 제어 밸브 △장기 작동이 가능한 가스발생기 등이다.

엔진 개발을 총괄하고 있는 이은광 부사장은 “이 엔진을 현재 개발 중인 소형 우주발사체 블루웨일 1(Blue Whale 1, BW1) 메인 엔진으로 활용할 계획"이라며 "페리지는 향후 대한민국 미래 우주 임무를 뒷받침하는 종합 우주 모빌리티 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 페리지는 2024년 과학기술정보통신부로부터 3톤급 터보펌프 액체 메탄 엔진이 ‘우주발사체용 극저온 추진제 엔진 기술’ 부문에서 국가전략기술을 인정받았다.