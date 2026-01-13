클라썸 텔타-캐럿글로벌, 데이터 기반 HRD 혁신 모델 구축 맞손

HR 인텔리전스 솔루션 '텔타'를 운영하는 클라썸은 HRD 전문기업 캐럿글로벌과 데이터 기반 HRD 혁신 모델 구축을 위한 전략적 업무 협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 텔타의 진단·분석 기술과 캐럿글로벌의 HRD 운영 경험을 결합해 보다 과학적이고 체계적인 인재육성 환경을 구축하기 위해 마련됐다.

텔타는 ‘감에 의존하던 HR’의 한계를 해결하고, 데이터를 기반으로 합리적이고 일관된 HR 의사결정을 가능하게 하는 환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 전 세계 60만 건 이상의 글로벌 직무 데이터를 기반으로 직무·역량 체계를 설계하고, 개인의 스킬 데이터를 분석해 역할 적합성과 성장 가능성을 제시하는 것이 특징이다.

캐럿글로벌 김보균 사업대표(왼쪽)와 텔타 전소영 총괄.

특히 직무를 세분화한 데이터 분석을 통해 개인의 강점과 발전 방향을 구체적으로 제시하고, 이를 교육·경력 개발과 연계할 수 있도록 지원함으로써 기업의 HR 운영 효율성과 실행력을 높이는 데 기여하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 HR 진단 솔루션 공동 기획·개발로 시작해 진단 운영 및 결과 분석 리포팅, 교육 프로그램 연계 모델 구축, 신규 협력 모델 발굴 등에 걸쳐 단계적인 협력 체계를 마련한다. 텔타는 AI 기반 직무·역량 진단 설계와 데이터 분석, HR 인사이트 설계 등 인텔리전스 영역을 담당하고, 캐럿글로벌은 HRD 분야에서 축적해온 글로벌 고객 네트워크와 교육 운영 경험을 바탕으로 진단 결과를 실제 교육과 성과 관리로 연결하는 역할을 맡는다. 이를 통해 양사는 진단–교육–성과로 이어지는 데이터 기반 HRD 운영 모델을 함께 구축하고, 글로벌 시장에서도 적용 가능한 협력 구조를 검토해 나갈 계획이다.

이번 협약으로 텔타는 진단과 평가를 넘어, 데이터 기반 인사이트가 실제 교육 설계와 실행으로 이어지는 ‘풀 체인 HR 인텔리전스 모델’을 본격 확대하게 됐다. 기업은 텔타를 통해 직무·역량 요구 사항을 명확히 정의하고, 구성원이 어떤 영역을 보완해야 성장할 수 있는지 객관적으로 이해할 수 있으며, 교육 프로그램과의 연결을 통해 실행력을 높이는 것이 가능해진다. 이는 일부 핵심 인재에 집중하던 기존 HR 패러다임에서 벗어나, 구성원 전체의 역량을 상향 평준화하는 방향으로 HRD 운영 모델을 진화시키는 계기가 될 것으로 기대된다.

김보균 캐럿글로벌 사업대표는 "캐럿글로벌은 이번 협업을 통해 주재원을 포함한 글로벌 인재 전반의 역량을 체계적으로 진단하고 육성하는 데 실질적인 해법을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 캐럿글로벌은 고객사의 글로벌 비즈니스 성과 창출을 직접적으로 지원하는 HRD 모델을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

텔타 전소영 총괄은 "텔타는 직무·역량 데이터를 기반으로 기업이 설득력 있게 의사결정을 내리고, 구성원이 자신의 역할과 성장 방향을 명확히 인식하도록 돕고 있다"면서 "앞으로도 HR 전 과정이 데이터로 연결되는 환경을 만들어 기업과 구성원이 함께 성장하는데 기여하겠다"고 밝혔다.