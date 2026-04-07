지리그룹, 신차 출시 간격 6개월로 단축…R&D 거점 통합

지커(Zeekr)의 모회사인 지리자동차그룹이 스웨덴과 독일의 연구개발(R&D) 센터를 통합한 '지리테크놀로지유럽'을 공식 출범하며 글로벌 차량 개발 체계 강화에 나섰다고 7일 밝혔다.

이번에 출범한 지리테크놀로지유럽은 스웨덴 예테보리와 독일 프랑크푸르트에 분산돼 있던 주요 R&D 센터를 하나로 합친 조직이다. 유럽을 글로벌 차량 개발의 핵심 거점으로 활용해 지역 간 협업 효율을 극대화하는 것을 목표로 한다.

향후 차량 개발 초기 단계부터 중국 지리자동차 연구소와 긴밀히 협력해 글로벌 시장을 위한 차세대 차량 플랫폼 설계를 주도할 예정이다.

지리테크놀로지유럽 (사진=지커코리아)

지리테크놀로지유럽은 글로벌 아키텍처 공동 개발, 제품 기획 및 시장 최적화, 인공지능(AI) 기반 디지털 경험 강화 등 세 가지 전략을 집중적으로 추진한다.

지리자동차그룹은 이를 통해 지커, 지리, 링크앤코 등 주요 브랜드의 신차 출시 간격을 중국과 해외 시장 간 6개월 이내로 단축한다는 방침이다. 또한 글로벌 판매 확대를 뒷받침하기 위해 오는 2027년까지 유럽 내 차량 개발 프로젝트 규모를 기존 대비 두 배로 확대할 계획이다.

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이와 함께 차세대 기계 및 전기·전자 아키텍처 개발은 물론, 에이전틱 AI 기반의 소프트웨어중심차(SDV) 개발을 통해 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 스마트 콕핏, 데이터 보안 등 미래 모빌리티 기술 고도화에도 속도를 낸다.

지리자동차그룹 관계자는 "유럽은 자동차 산업의 기술력과 소비자의 높은 기대 수준을 대표하는 핵심 시장이기에 개발 초기부터 글로벌 요구를 반영하는 것이 중요하다"며 "이번 출범을 통해 국경을 초월한 R&D 체계를 구축하고 시장을 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.