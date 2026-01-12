오디오테크니카, 완전 수동 벨트 드라이브 턴테이블 'AT-LP7X' 출시

글로벌 오디오 브랜드 오디오테크니카는 완전 수동 벨트 드라이브 턴테이블 라인업을 'AT-LP7X'로 새롭게 업데이트했다고 12일 밝혔다.
AT-LP7X는 고밀도 MDF 섀시와 아크릴 플래터를 적용해 공진과 진동을 최소화함으로써 더욱 깨끗한 사운드를 구현한다. 무광 블랙 마감의 세련되고 미니멀한 디자인은 현대적인 감각을 더해준다.
오디오테크니카 클래식 모델에서 영감을 받은 J자형 알루미늄 톤암은 정밀 볼 베어링을 사용한 듀얼 축 짐벌 구조로 설계됐다. 마찰을 최소화하고 안정적인 트래킹 성능을 제공한다.
기본으로 장착된 AT-LT10 헤드쉘과 AT-VM95E BK(블랙) 카트리지는 0.3 × 0.7mil 타원형 스타일러스를 채용해 뛰어난 채널 분리도와 낮은 왜곡률을 제공하며, 풍부하고 정확한 음질을 들려준다.
VM95 시리즈 스타일러스와 호환성을 통해 스타일러스 교체 및 업그레이드가 용이하며, 사용자 취향과 예산에 맞는 다양한 선택이 가능하다. 톤암 수직 트래킹 각도(VTA) 조절 기능과 16g 서브 카운터웨이트는 폭넓은 카트리지 및 헤드쉘 조합을 지원한다.
무빙 마그넷(MM)과 무빙 코일(MC) 카트리지를 모두 지원하는 스위처블 내장 포노 프리앰프를 탑재해 시스템 구성의 유연성을 높였다.
33-1/3 및 45RPM 재생을 지원하며 광학 센서로 제어되는 모터가 정확하고 안정적인 플래터 회전 속도를 유지하게 한다. 모터는 진동 흡수 고무 부싱에 장착되어 플린스와의 기계적 진동 전달을 최소화하며, 외장 스위칭 전원 어댑터는 AC/DC 변환을 분리해 전기적 노이즈 유입을 방지한다. 높이 조절이 가능한 스프링 방식 아이솔레이션 풋은 외부 진동과 소음을 효과적으로 차단한다.
AT-LP7X에는 RCA 출력 케이블, 45RPM 어댑터, 탈착식 힌지형 더스트 커버가 기본 제공된다. 오디오테크니카 공식 웹사이트 및 공식 네이버 브랜드스토어에서 판매한다.