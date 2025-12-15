오디오테크니카, LED 플로팅 턴테이블 '호타루' 출시

일본 음향기기 전문 브랜드 오디오테크니카는 글로벌 1천대 한정 LED 플로팅 턴테이블 '호타루'를 국내 출시했다고 15일 밝혔다.
호타루는 자석 반발력을 이용해 플래터가 공중에 떠 있는 플로팅 구조를 적용한 올인원 턴테이블이다. 외부 진동을 최소화해 아날로그 사운드 순도를 높인 것이 특징이다.
앰프와 스피커를 내장해 별도 재생장치 없이 LP 감상이 가능하다. 음악에 반응하는 20가지 컬러 LED 조명을 갖췄다.
이 제품은 전 세계 1천대 한정으로 제작된 글로벌 리미티드 모델이다. 'A 디자인 어워드'에서 최고 등급인 플래티넘을 수상했다.
관련기사
- 오디오테크니카, 투명 턴테이블 AT-LPA2 출시2025.08.25
- 오디오테크니카, NC 유선 이어폰 출시2025.02.20
- 오디오테크니카, 노이즈 캔슬링 무선 헤드폰 출시2024.06.21
- KT CEO 최종후보 D-1...이사회 선택은2025.12.15
제품은 공식 온라인 스토어를 통해 사전 판매 중이다. 오는 16일부터 순차 배송된다.
국내 출시를 기념해 서울에서 '호타루 나이트 저니 서울' 전시 프로젝트를 진행한다. 첫 전시는 오는 19일부터 뚝섬유원지 인근 LP 카페 '바이닐' 한강점에서 열린다.