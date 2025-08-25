오디오테크니카, 투명 턴테이블 AT-LPA2 출시

일본 음향기기 브랜드 오디오테크니카는 투명 턴테이블 AT-LPA2를 출시한다고 25일 밝혔다.

신제품은 2022년 60주년 기념으로 선보였던 투명 턴테이블 AT-LP2022의 후속작이다. 내부가 투명하게 보이는 30mm 두께 고밀도 투명 아크릴 섀시와 20mm 투명 아크릴 플래터로 제작했다.

8.8인치 스트레이트 톤암과 카본 파이버 소재 톤암을 적용해 정교한 트래킹과 안정적인 레코드 재생을 구현한다. 카트리지 수평 밸런스 조정과 아지무스 조절 기능을 지원해 사용자 맞춤형 세밀한 튜닝이 가능하다.

오디오테크니카 투명 턴테이블 AT-LPA2 (사진=오디오테크니카)

기본 탑재된 AT-OC9XEN 듀얼 무빙 코일(MC) 카트리지는 0.3 × 0.7 mil 누드 타원형 바늘을 사용해 보다 깨끗하고 정교한 아날로그 사운드를 재현한다. 전원부 분리 설계를 통해 전자기 간섭과 노이즈 유입을 최소화한 점도 특징이다.

턴테이블에는 실·무게추 방식 안티스케이팅 링을 적용해 바늘이 레코드 중심으로 쏠리는 인사이드 포스를 효과적으로 억제한다. 슬라이딩 방식 카운터 웨이트로 무게 중심을 세밀하게 조정할 수 있어 톤암 트래킹의 정확성을 높였다.

정밀 가공된 알루미늄 인슐레이터는 외부 진동과 하울링을 억제해 안정적인 아날로그 재생 환경을 보장한다. 110g·130g 무게 조절 장치는 바늘 압력 조절을 통해 다양한 카트리지와의 호환성을 확보했다.

오디오테크니카 관계자는 "AT-LPA2은 투명 아크릴 섀시와 플래터가 주는 독특한 비주얼로 인해 오디오 애호가는 물론, 화보나 인테리어 촬영 소품으로도 활용할 수 있다"고 말했다.