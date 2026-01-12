파인디지털, 전후방 풀HD 블랙박스 '파인뷰 GX8' 출시

파인디지털은 최대 193일 주차 충격 녹화를 지원하는 초저전력 블랙박스 '파인뷰 GX8'을 출시한다고 12일 밝혔다.

파인뷰 GX8은 저전력 모드 사용 시 주차 중 충격 상황을 최대 193일까지 녹화할 수 있다. 스마트 타임랩스 기능으로 영상 손실이나 누락 없이 동일 용량 기준 녹화 시간을 약 2배로 늘렸다. 차량 배터리 특성에 맞춘 전압 차단 설정으로 배터리 방전을 예방하는 '배터리 안심 보호' 기능도 탑재했다.

파인디지털 전후방 풀HD 블랙박스 '파인뷰 GX8' (사진=파인디지털)

신제품은 전후방 풀HD 화질을 적용해 주행 및 주차 환경에서 보다 선명한 영상을 기록할 수 있으며, 야간 화질을 위한 '오토 나이트 비전' 기능도 탑재했다. 주변 조도 변화에 따라 영상을 자동 보정해 낮에는 더 선명하게, 어두운 밤에는 보다 밝게 촬영하도록 돕는다.

이와 함께 첨단운전자보조시스템(ADAS) 플러스를 적용해 앞차출발알림, 차선이탈경고 등 첨단 운전 보조 기능을 지원하며, '안전운전 도우미 3.0'을 통해 최신 단속 카메라 정보를 안내해 안전 운전에 도움을 준다.

초고속 5GHz 와이파이를 지원해 스마트폰 앱과의 연동성을 강화했다. 약 3초 만에 스마트폰에 블랙박스 녹화 영상을 다운로드할 수 있어 언제나 간편하고 신속하게 상황 파악이 가능하다. 스마트폰 앱과 연동해 차량 내에서 주행 영상 스트리밍, 펌웨어 업데이트, 블랙박스 설정 변경 등 주요 기능을 앱에서 간편하게 조작할 수 있다.