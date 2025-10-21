파인디지털, 블랙박스 '파인뷰 X4K' 출시

파인디지털이 4K UHD 해상도를 지원하는 블랙박스 '파인뷰 X4K'를 출시했다고 21일 밝혔다.

제품은 '소니 스타비스' 2세대 센서를 탑재해 주야간 모두 선명한 영상을 제공한다. 148도 와이드 화각으로 사각지대 없는 촬영이 가능하다.

파인디지털 4K UHD 극초고화질 블랙박스 '파인뷰 X4K' (사진=파인디지털)

또한 5GHz 와이파이와 별매품 'BT + 와이파이 동글'을 지원해 스마트폰과 빠르게 연동되며, 전용 앱을 통해 영상 확인·다운로드·설정 변경 등을 손쉽게 할 수 있다.

운전자 안전을 위한 첨단운전자지원시스템(ADAS) 플러스, 안전운전도우미 3.0, AI 충격 안내 2.0 등 다양한 보조 기능도 탑재됐다.

전압 감지 기반 배터리 보호 기능, 온도 자동 감지 시스템, 저전력 모드 등 안정성과 편의성도 강화됐다.