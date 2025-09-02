파인디지털, 블랙박스 '파인뷰 X3600 파워' 예약 판매

파인디지털은 와이파이에 블루투스를 더한 초고화질 블랙박스 파인뷰 'X3600 파워'의 예약판매를 실시한다고 2일 밝혔다.

파인뷰 X3600 파워는 안정적인 초고속 5GHz 와이파이를 지원한다. 블루투스가 더해진 별매품 'BT+와이파이 동글'을 적용하면 더욱 빨라진 스마트폰 애플리케이션(앱) 연동 속도를 제공한다.

전용 스마트폰 앱으로 주행 및 주차 영상 스트리밍, 펌웨어 업데이트, 녹화 영상 다운로드, 설정 변경 등 기능을 간편하게 조작할 수 있다. 최초 1회 연결 시 번거로운 추가 연결 과정 없이 빠르게 연동된다.

파인디지털, 블랙박스 'X3600 파워' 예약 판매 (사진=파인디지털)

제품은 HD 화질 대비 4배 더 선명한 QHD 극초고화질로 주행 상황을 생생하게 담아낸다. 급격한 조도 변화에도 또렷하게 녹화할 수 있도록 밝기가 다른 두 영상을 합성하는 'HDR 기능'을 적용했다.

야간에도 밝고 선명하게 영상을 녹화하는 '오토 슈퍼 나이트 비전 2.0'과 초고감도 이미지 센서 '소니 스타비스'를 탑재했다. 또 '번호판 식별 강화 2.0' 기능으로 차량 방향 전환과 같은 역동적인 상황에서도 번호판 숫자를 또렷하게 확인할 수 있다.

앞차 출발이나 차선 이탈 시 경보를 울려 안전운전을 돕는 '첨단운전자보조시스템(ADAS) 플러스'를 비롯해 안정적인 영상 녹화와 배터리를 보호하는 스마트한 기능들도 지원한다.

시동이 꺼진 주차 상태에서도 최대 96일 이상 녹화를 보장하며, 최대 572분까지 3배 이상 늘어난 녹화 시간을 제공한다. 설정 전압 이하로 떨어지면 블랙박스 전원을 자동 차단하고, AI가 주변 온도를 감지해 모드를 자동 전환한다.

제품은 이날 예약 판매를 진행한 뒤 이달 중 정식 출시된다.