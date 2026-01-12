"손 대니까 디자인이 바뀌네"…OLED 핸드백 화제

프랑스 브랜드 푸티(Peuty)가 고해상도 OLED 디스플레이를 탑재해 실시간으로 디자인을 바꿀 수 있는 핸드백을 공개했다고 IT매체 디지털트렌드가 최근 보도했다.

푸티는 CES 2026에서 OLED 스크린을 내장해 상황과 취향에 따라 가방의 외관을 자유롭게 변경할 수 있는 ‘인피니티 핸드백’을 선보였다.

프랑스 브랜드 푸티가 OLED 디스플레이가 탑재된 핸드백을 공개했다. (사진=푸티)

이 핸드백은 겉보기에는 고급 가죽 핸드백과 다를 바 없다. 하지만 단 한 번의 터치로 은은한 블랙 컬러에서 대담한 패턴이나 개인 맞춤 이미지로 전환할 수 있는 것이 특징이다. 따라서 다른 패션 액세서리들에 맞춰서 개성 있는 아이템으로 연출할 수 있다.

이 가방은 친환경 인증을 받은 지속 가능한 가죽으로 제작됐으며, 화이트·블랙·베이지 등 세 가지 색상으로 출시된다. 가방 전면에는 OLED 디스플레이가 디자인의 일부처럼 자연스럽게 통합됐다. 디스플레이는 보호층 아래에 배치돼 화면을 터치했을 때 유리보다 가죽에 가까운 촉감을 제공한다.

사진=푸티

전용 애플리케이션과 연동해 다양한 색상과 패턴, 프린트를 선택할 수 있으며, 사용자가 직접 촬영한 사진을 업로드해 가방 전면에 표시하는 것도 가능하다. 이를 통해 자신만의 개성을 담은 맞춤형 핸드백을 연출할 수 있다는 설명이다.

사진=푸티

배터리는 한 번 충전으로 약 6~8시간 사용할 수 있으며, 무선 충전을 지원한다. 또한 저전력 블루투스(BLE·Bluetooth Low Energy) 기술을 적용해 배터리 소모를 최소화하면서 안정적인 연결을 유지하도록 설계됐다.

시작 가격은 소셜 크라우드펀딩 플랫폼 킥스타터를 통해 후원할 경우 약 800달러(약 117만 원)로구매할 수 있으며, 가장 고급형인 ‘아틀리에 에디션’은 9천 달러(약 1천322만 원)가 넘는다.